Carrera contrarreloj en Francia: por qué deben hallar las joyas robadas del Louvre antes de las 48 horas

En estos últimos días, el tiempo corre distinto al sur de Europa, específicamente en Francia. Allí, una búsqueda desesperada lleva a luchar contra las manecillas del reloj por encontrar las piezas de valor incalculable que fueron robadas este domingo del Louvre, el museo más concurrido del mundo.
Digno de una película de ficción, ladrones irrumpieron en pleno día en el museo más visitado del mundo este domingo y, armados con herramientas eléctricas, lograron llevarse ocho piezas de valor inconcebible, entre los que se encuentra un collar de diamantes y esmeraldas que el emperador Napoleón regaló a su esposa.
La urgencia de encontrar las joyas
Mientras el Louvre aún permanece cerrado, tras casi dos días después del robo, los especialistas advierten que encontrar las joyas es un deber urgente. Chris Marinello, director ejecutivo de Arte Recovery International, una organización especializada en la localización y recuperación de obras de arte robadas, advirtió de que, si no se captura a los ladrones en las próximas 24-48 horas, las joyas robadas probablemente "desaparecerán para siempre".
"En estos momentos se está librando una carrera", declaró a la BBC. El especialista advirtió del final lamentable que podrían tener las joyas ya que los ladrones "no las van a conservar intactas, las van a romper, fundir el metal valioso, recortar las piedras preciosas y ocultar las pruebas de su delito", afirmó Marinello, quien añadió que sería difícil vender estas joyas intactas.
La policía francesa "sabe que en las próximas 24 o 48 horas, si no se captura a estos ladrones, es probable que esas piezas hayan desaparecido", resaltó.Y por último sentenció: "puede que atrapen a los delincuentes, pero no recuperarán las joyas".
Las autoridades lamentaron la falta de seguridad
Los informes publicados por los medios de comunicación franceses, como la evaluación preliminar del Tribunal de Cuentas que se publicará en noviembre, reveló que un tercio de las salas del ala donde se produjo el robo no cuentan con cámaras de vigilancia.
El asalto también llevó a las autoridades francesas a reforzar la seguridad en las instituciones culturales del país, según informó el asesor del ministro del Interior del país, Laurent Nuñez.
La decisión se tomó este lunes tras una reunión con la policía y varios ministros y se produce después de que el ministro de Justicia afirmara que los protocolos de seguridad "fallaron" a la hora de impedir el robo, lo que dio al país una "imagen terrible". Nuñez expresó que es consciente de la "gran vulnerabilidad" de la seguridad de los museos en Francia.