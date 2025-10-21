Carrera contrarreloj en Francia: por qué deben hallar las joyas robadas del Louvre antes de las 48 horas

La decisión se tomó este lunes tras una reunión con la policía y varios ministros y se produce después de que el ministro de Justicia afirmara que los protocolos de seguridad "fallaron" a la hora de impedir el robo, lo que dio al país una "imagen terrible". Nuñez expresó que es consciente de la "gran vulnerabilidad" de la seguridad de los museos en Francia.