Museo del Louvre: más de 60 investigadores policiales buscan pistas de los ladrones de joyas

¿Seguridad insuficiente?

El robo reavivó las críticas sobre la supuesta falta de seguridad en los museos franceses, considerados por muchos como menos protegidos que los bancos. Un informe reciente del Tribunal de Cuentas señaló que el Louvre "no ha logrado ponerse al día en el despliegue de equipos destinados a garantizar la protección de las obras" durante el período 2019-2024.