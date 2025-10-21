Los franceses buscan a quién culpar por la pérdida de las joyas del Louvre

¿Qué podría pasar con el botín? Muchos imaginan un coleccionista privado, fanático de Napoleón y de los diamantes de la Corona, que habría encargado el crimen. Otros fantasean con que un país extranjero estaría detrás del asunto y podría usarlo como moneda de cambio para presionar a Francia en un caso sensible... O para enviar el mensaje político de que, finalmente, Francia no es más que una potencia con pies de barro. Según otros expertos, la hipótesis más probable es que esas joyas serán despojadas de sus monturas y sus piedras revendidas.