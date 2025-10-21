“Nos vamos poniendo viejos”: Diego Peretti volvió a hablar sobre la película de “Los Simuladores”

En 2003, “Los Simuladores” se convirtió en el programa más visto de Telefé. En cada emisión, la serie de Damián Szifrón logró puntos de rating inalcanzables, con picos que rondaron los 35.6. Desde entonces, el público argentino quedó encantado con cada capítulo. Pero a día de hoy, los seguidores de la serie no entienden cuál es el impedimento para la grabación de una película.
Este lunes, Diego Peretti fue el invitado estrella de Mario Pergolini. Entre su pasado actoral, sus anécdotas en el mundo del espectáculo y sus proyectos futuros, inevitablemente tocó el tema de “Los Simuladores”. Laila Roth, la panelista de “Otro día perdido”, aprovechó el acercamiento al tema y no dudó en preguntar por la tan ansiada película.
Diego Peretti habló de la película de “Los Simuladores”
“Me encanta que (‘Los Simuladores’) siga manteniéndose como un clásico”, sostuvo Peretti, consultado por el film. “Estamos esperando la película nosotros”, soltó Roth, a lo que el ex simulador no demoró en responder que se encontraba en la misma situación. Pero enseguida dejó deslizar un comentario que terminó con las especulaciones del público.
Pergolini aseguró que la falta de dinero no era una problemática para la realización de la película. Pero Peretti aseguró no tener “participación activa ejecutiva para decidir”. “Estamos los cinco –dijo en relación a Federico D’Elía, Martín Seefeld, Alejandro Fiore, Szifrón y él mismo–. Lo que pasa es que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos”.
Pese a haber firmado contrato con Paramount por una filmografía que saldría en 2024, el proyecto parece haberse detenido. Lo que no queda claro es si el film se canceló definitivamente, si se trata de un problema de calendarios o hay algún conflicto con los derechos de “Los Simuladores” que impide su grabación.
Lo que Peretti sacó a relucir fue que no se trataba de un problema de presupuesto y que tampoco los actores ni Szifrón pueden hacerse cargo –por una situación aparentemente legal, no monetaria– de la realización.
Versiones contradictorias: Federico D’Elía habló de “Los Simuladores”
En diciembre del año pasado, Federico D’Elía ya había hablado de la suspensión del proyecto. En esa oportunidad, dio una versión contraria a la que dejó entrever Peretti. “Hay unos años en que Paramount está asociado con nosotros, siempre que queramos hacer cosas. Pero esta es la realidad. Hoy por hoy estamos parados porque las plataformas se están reestructurando y no tenemos la plata para hacerlo”, sentenció.
Pero la pelota está del otro lado del campo y Paramount aún no hace su pase para seguir el juego. "Como no depende de nosotros y depende de ellos, estamos esperando a ver qué nos responden, ver en qué tiempo se va a hacer, si es que no se hace ahora...", detalló el que interpretó a Santos.