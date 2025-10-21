“Nos vamos poniendo viejos”: Diego Peretti volvió a hablar sobre la película de “Los Simuladores”

Versiones contradictorias: Federico D’Elía habló de “Los Simuladores”

En diciembre del año pasado, Federico D’Elía ya había hablado de la suspensión del proyecto. En esa oportunidad, dio una versión contraria a la que dejó entrever Peretti. “Hay unos años en que Paramount está asociado con nosotros, siempre que queramos hacer cosas. Pero esta es la realidad. Hoy por hoy estamos parados porque las plataformas se están reestructurando y no tenemos la plata para hacerlo”, sentenció.