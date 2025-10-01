“¿No hay un piquito para mí?”: murió José Andrada, recordado actor de “Los Simuladores”

La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento de José Andrada, reconocido intérprete que dejó una marca imborrable en el teatro, el cine y la televisión nacional. Con una carrera que se extendió por más de cinco décadas, el artista fue distinguido en 2010 con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la entidad junto al Senado de la Nación.
Uno de los momentos más recordados de su paso por la pantalla chica fue su participación en la serie Los simuladores, donde protagonizó junto a Martín Seefeld una escena que se volvió emblemática gracias a la frase: “¿No hay un piquito para mí?”.
Nacido en Buenos Aires el 20 de julio de 1938 como José Manuel Andrada Márquez, comenzó su camino artístico en la década del ’70, dentro del circuito teatral independiente. Entre las obras que integró figuran La batalla de José Luna y Lejos de aquí.
En televisión participó de numerosas ficciones que marcaron distintas épocas, entre ellas Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco y Sos mi vida.
Con profundo pesar despedimos al actor José Andrada. Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas.
Su labor en el cine también fue amplia y diversa, con papeles en películas emblemáticas del patrimonio fílmico argentino como Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Bairoletto, La amiga, Después de la tormenta y La ciudad oculta, entre muchas otras.
El reconocimiento formal a su carrera llegó en 2010 con la entrega del Premio Podestá, durante una ceremonia en el Congreso de la Nación, donde también fueron distinguidos actores como Mario Alarcón, Graciela Pal, Raúl Taibo, Edda Díaz y Nelly Prince, entre otros.