Secciones
EspectáculosFamosos

“¿No hay un piquito para mí?”: murió José Andrada, recordado actor de “Los Simuladores”

El artista interpretó a Velasco en la ficción argentina y protagonizó un beso icónico con Martín Seefeld.

Federico D'Elia, Alejandro Fiore, Diego Peretti y Martín Seefeld, protagonistas de Los Simuladores. Federico D'Elia, Alejandro Fiore, Diego Peretti y Martín Seefeld, protagonistas de Los Simuladores.
Hace 1 Hs

La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento de José Andrada, reconocido intérprete que dejó una marca imborrable en el teatro, el cine y la televisión nacional. Con una carrera que se extendió por más de cinco décadas, el artista fue distinguido en 2010 con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la entidad junto al Senado de la Nación.

Uno de los momentos más recordados de su paso por la pantalla chica fue su participación en la serie Los simuladores, donde protagonizó junto a Martín Seefeld una escena que se volvió emblemática gracias a la frase: “¿No hay un piquito para mí?”.

“¿No hay un piquito para mí?”: murió José Andrada, recordado actor de “Los Simuladores”

Nacido en Buenos Aires el 20 de julio de 1938 como José Manuel Andrada Márquez, comenzó su camino artístico en la década del ’70, dentro del circuito teatral independiente. Entre las obras que integró figuran La batalla de José Luna y Lejos de aquí.

En televisión participó de numerosas ficciones que marcaron distintas épocas, entre ellas Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco y Sos mi vida.

Su labor en el cine también fue amplia y diversa, con papeles en películas emblemáticas del patrimonio fílmico argentino como Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Bairoletto, La amiga, Después de la tormenta y La ciudad oculta, entre muchas otras.

El reconocimiento formal a su carrera llegó en 2010 con la entrega del Premio Podestá, durante una ceremonia en el Congreso de la Nación, donde también fueron distinguidos actores como Mario Alarcón, Graciela Pal, Raúl Taibo, Edda Díaz y Nelly Prince, entre otros.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
4

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
5

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
6

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Más Noticias
Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Comentarios