“¿No hay un piquito para mí?”: murió José Andrada, recordado actor de “Los Simuladores”

La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento de José Andrada, reconocido intérprete que dejó una marca imborrable en el teatro, el cine y la televisión nacional. Con una carrera que se extendió por más de cinco décadas, el artista fue distinguido en 2010 con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la entidad junto al Senado de la Nación.