La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo estrena

Diego Peretti y Ricardo Darín, juntos para Netflix

La gran plataforma de streaming anunció la preparación de “Lo dejamos acá”. El nuevo proyecto contará con la dirección de Hernán Goldfrid y el guión de Emanuel Diez: otras dos grandes personalidades de la cinematografía nacional. El cuarteto que se dio a conocer generó sus primeras repercusiones, incluso sin haber dado siquiera un adelanto. Es que el trailer de la película aún no está disponible.