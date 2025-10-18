Secciones
El accesorio que no puede faltar en tu equipaje de mano cuando viajás en avión

Qué aconsejan los especialistas en viajes para que nada quede librado al azar.

El accesorio que no puede faltar en tu equipaje de mano cuando viajás en avión
Hace 1 Hs

A la hora de preparar el equipaje de mano, la mayoría de los viajeros prioriza la mochila personal, los documentos, los dispositivos electrónicos o el infaltable cargador portátil (power bank). Sin embargo, hay un accesorio que muchas veces pasa desapercibido y que los expertos en viajes y ergonomía señalan como clave para disfrutar del vuelo con comodidad: la almohada de viaje.

Aunque parezca un detalle menor, este complemento puede marcar la diferencia entre llegar relajado o aterrizar con el cuello contracturado después de varias horas en el aire. Según los especialistas, una buena almohada cervical ayuda a mantener la postura, disminuye la tensión muscular y mejora la calidad del descanso, especialmente en trayectos largos donde el espacio para moverse es muy reducido.

Mientras que la mochila personal permite organizar objetos de valor y dispositivos, y el power bank asegura que el celular siga funcionando durante todo el vuelo, la almohada de viaje está pensada para el bienestar físico. Por eso, cada vez más aerolíneas y expertos en turismo la recomiendan como parte esencial del equipaje de mano. “No se trata solo de viajar conectado, sino de llegar cómodo”, destacan.

La importancia del descanso durante el vuelo

El descanso en el avión no solo mejora la experiencia de viaje, sino que también influye en cómo el cuerpo se adapta al jet lag y al cansancio acumulado. Dormir bien —o al menos poder relajar la musculatura del cuello y la espalda— reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y facilita la adaptación al nuevo entorno una vez que se aterriza.

Los especialistas en salud del viajero aconsejan crear un entorno de confort incluso en vuelos cortos. En ese sentido, la almohada de viaje se vuelve una aliada fundamental: ocupa poco espacio, se adapta fácilmente a la mochila personal y puede usarse también durante las escalas en aeropuertos, cuando un breve descanso puede resultar clave para continuar el trayecto con energía.

Compacta, ligera y cada vez más ergonómica, la almohada de viaje deja de ser un simple accesorio para convertirse en una herramienta indispensable de todo viajero frecuente. Porque en el aire —más que en ningún otro lugar— el descanso también forma parte del viaje.

