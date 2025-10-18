El accesorio que no puede faltar en tu equipaje de mano cuando viajás en avión

La importancia del descanso durante el vuelo

El descanso en el avión no solo mejora la experiencia de viaje, sino que también influye en cómo el cuerpo se adapta al jet lag y al cansancio acumulado. Dormir bien —o al menos poder relajar la musculatura del cuello y la espalda— reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y facilita la adaptación al nuevo entorno una vez que se aterriza.