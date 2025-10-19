Cómo fue el robo de las joyas imperiales del Louvre en solo siete minutos

El robo ocurrió en la mañana del 19 de octubre de 2025, cuando un grupo de ladrones ingresó al Museo del Louvre de París y, en apenas siete minutos, sustrajo varias joyas imperiales de valor histórico incalculable. Las piezas estaban exhibidas en la Galerie d’Apollon, una de las salas más emblemáticas del museo. El ingreso se realizó a través de una ventana forzada desde una zona en construcción junto al río Sena.