Conocé la oferta electoral: qué dicen los frentes y partidos acerca del futuro de Tucumán y del país

PLATAFORMAS ELECTORALES. El futuro divide discursos y define visiones entre los frentes que competirán en Tucumán. / ARCHIVO LA GACETA
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánHonorable Cámara de Diputados de la NaciónRicardo BussiOsvaldo JaldoRoberto SánchezSilvio BellomíoFuerza RepublicanaAlejandra Arreguez
Lo más popular