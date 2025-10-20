Video: la Junta Electoral explicó el paso a paso para votar con la Boleta Única Papel en Tucumán

A seis días de las elecciones legislativas, la Junta Electoral de Tucumán presentó una guía detallada sobre cómo emitir el voto con la nueva Boleta Única de Papel (BUP), que debutará en la provincia este domingo. Josefina Cajal, capacitadora, brindó a LA GACETA una explicación paso a paso para que los electores conozcan los cambios y eviten errores al momento de sufragar.
Durante una charla con LG Play, Cajal destacó que el sistema de Boleta Única de Papel tiene como principal beneficio concentrar toda la oferta electoral en un solo documento, entregado por el presidente de mesa, evitando así la distribución de múltiples boletas por los partidos políticos.
“Esto permite ahorrar papel y garantiza que incluso los partidos con menor capacidad económica tengan representación, ya que sus candidatos estarán incluidos en la boleta oficial”, explicó.
Respecto al procedimiento de votación, precisó que los electores no necesitan llevar lapicera, ya que la mesa proveerá el material necesario. Además, recordó los dos requisitos fundamentales para emitir el voto: estar empadronado en la mesa correspondiente y presentar un DNI habilitante, ya que no se aceptan constancias de trámite ni otros documentos alternativos.
El paso a paso es sencillo: el presidente de mesa entrega la boleta, el elector ingresa a la cabina de votación -antes conocida como cuarto oscuro- y marca su elección con una tilde o cruz dentro del recuadro correspondiente.
Luego, debe doblar la boleta correctamente para garantizar el secreto del voto e introducirla directamente en la urna, sin necesidad de sobres. Finalmente, se firma el padrón y se entrega el troquel que acredita que la persona ya votó.
Cajal también aclaró cómo se organizan las cabinas dentro de los locales de votación: “Ya no hablamos de cuarto oscuro. La cabina estará dentro del aula, a la vista del presidente de mesa, lo que permite controlar el cumplimiento de la prohibición de fotografiar la boleta”.
En cuanto a delitos e infracciones electorales, la capacitadora recordó la prohibición de sacar fotos de la BUP y la posibilidad de denunciar prácticas irregulares, como entrega de bolsones o propaganda fuera de tiempo, a través de la fiscalía o personalmente en el Juzgado Electoral.
Además, precisó que las autoridades de mesa tienen una responsabilidad legal estricta y que no presentarse sin justificación puede acarrear sanciones graves, incluso privación de libertad.
Sobre el escrutinio, Cajal señaló que la BUP agilizará el conteo, ya que todas las opciones estarán en una sola boleta y se reduce el manejo de múltiples documentos. En caso de no poder asistir a votar, los electores pueden justificar su ausencia con certificado médico o laboral.
Finalmente, la capacitadora recordó que en Tucumán se prevé la presencia de unas 3.900 mesas, con un promedio de dos autoridades por mesa, y que los fiscales de cada partido garantizarán la transparencia del proceso. Los votantes pueden consultar su lugar de votación en www.padron.gov.ar o en los tablones visibles en los establecimientos.