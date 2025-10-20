Video: la Junta Electoral explicó el paso a paso para votar con la Boleta Única Papel en Tucumán

A seis días de las elecciones legislativas, la Junta Electoral de Tucumán presentó una guía detallada sobre cómo emitir el voto con la nueva Boleta Única de Papel (BUP), que debutará en la provincia este domingo. Josefina Cajal, capacitadora, brindó a LA GACETA una explicación paso a paso para que los electores conozcan los cambios y eviten errores al momento de sufragar.