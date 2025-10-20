Secciones
En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

El sábado, el jefe de Estado compartió actividades con militantes libertarios, valoró el rol de sus postulantes y reafirmó su agenda de cambios para el país.

Hace 36 Min

El presidente Javier Milei visitó el sábado Tucumán para respaldar las candidaturas a diputados nacionales por La Libertad Avanza de Federico Pelli y Soledad Molinuevo. Durante su estadía, el mandatario mantuvo una reunión privada con los postulantes, saludó a referentes provinciales e interactuó con seguidores en el hotel donde se hospedó. 

Además, brindó una entrevista privada y encabezó una caminata por las calles de Yerba Buena, donde fue recibido por una importante cantidad de simpatizantes del partido violeta. 

Consultado por las encuestas y sobre el desempeño de sus candidatos, Milei respondió: “Más allá de lo que puedan decir las encuestas, nosotros tenemos una propuesta muy clara: hacer de Argentina el país más libre del mundo, con un conjunto de reformas tributarias, laborales, comerciales y regulatorias que impulsen el crecimiento y el desarrollo”.

Y concluyó con un elogio directo al candidato tucumano: “Estoy muy contento de tener un candidato como Federico Pelli, que la verdad es un crack”.

Por su parte, Pelli expresó su alineamiento con las ideas del Presidente y destacó los ejes que promoverá en el Congreso si resulta electo: “Queremos apoyar todas las reformas que se vienen: laboral, impositiva, previsional. Y como especialista en seguridad, también impulsar políticas de tolerancia cero, baja de la edad de imputabilidad y una reforma del Código Penal. Son cambios que Argentina necesita y por eso tenemos que acompañarlos”.

