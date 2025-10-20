En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

Por su parte, Pelli expresó su alineamiento con las ideas del Presidente y destacó los ejes que promoverá en el Congreso si resulta electo: “Queremos apoyar todas las reformas que se vienen: laboral, impositiva, previsional. Y como especialista en seguridad, también impulsar políticas de tolerancia cero, baja de la edad de imputabilidad y una reforma del Código Penal. Son cambios que Argentina necesita y por eso tenemos que acompañarlos”.