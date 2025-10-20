Secciones
Menú semanal para cuidar la piel: siete desayunos, almuerzos, meriendas y cenas llenos de vitaminas

Además de hidratación, la alimentación debe incluir alimentos ricos en grasas saludables y antioxidantes.

Menú semanal para cuidar la piel: siete desayunos, almuerzos, meriendas y cenas llenos de vitaminas
Hace 20 Min


La época de baja humedad en el norte argentino empieza a perder fuerza de a poco. Pero deja una serie de secuelas que tienen que ver con la incorrecta hidratación de la piel y las condiciones ambientales. Para recuperarte poco a poco, es importante no solo tomar mucha agua y aplicar cremas cada día, sino incorporar una alimentación que aporte los nutrientes esenciales para cuidar la dermis.

La lista de lo que podría llamarse “alimentos para la piel” incluye antioxidantes como vitaminas de diferentes grupos y minerales como el cobre o el zinc. También las grasas saludables y el agua. Se deberían excluir de este tipo de dietas los alimentos ultraprocesados ricos en azúcares, la sal y las grasas saturadas.

La vitamina A ayuda a mantener las mucosas; la vitamina C ayuda al sistema inmune y ayuda a formar colágeno; la vitamina B2, además de mantener la mucosa, tiene propiedades antioxidantes. Además, la biotina –vitamina B7 o vitamina H– ayuda al metabolismo de los carbohidratos, las grasas, las proteínas y ayuda a convertir los alimentos en energía.

Menú semanal para la piel: con vitaminas y antioxidantes

Lunes

- Desayuno: avena cocida con leche (o bebida vegetal), una cucharada de semillas de chía, media banana en rodajas y seis nueces picadas.

Colación: yogur natural con una cucharada de miel y frutillas.

Almuerzo: ensalada de salmón al horno (filete de salmón) sobre mix de hojas (espinaca y rúcula), palta en cubos, tomate cherry y quinoa. Aderezo: aceite de oliva y limón.

Merienda: tostada integral con queso crema light y rodajas de tomate más un té verde.

Cena: pollo a la plancha con batata asada y brócoli al vapor.

Martes

Desayuno: licuado de espinaca, una manzana, una cucharada de lino molido y yogur natural. Tostada integral con hummus.

Colación: puñado de almendras y una mandarina.

Almuerzo: guiso de lentejas con zanahoria, morrón rojo y cebolla; acompañar con ensalada de hojas verdes.

Merienda: yogur griego con arándanos y una cucharada de semillas de calabaza.

Cena: trucha al horno con limón, puré de calabaza y ensalada de pepino y cebolla.

Miércoles

Desayuno: omelette de dos huevos con espinaca y tomate; una rebanada de pan integral.

Colación: rodajas de manzana con una cucharada de manteca de maní (preferentemente natural).

Almuerzo: ensalada de garbanzos con morrón, cebolla morada, perejil, aceitunas y aceite de oliva; acompañar con filete de pollo frío o a la plancha.

Merienda: batido de palta (media palta), leche vegetal y una cucharadita de cacao amargo.

Cena: sopa ligera de verduras (calabaza, zanahoria, puerro) y una porción pequeña de pescado blanco al vapor.

Jueves

Desayuno: parfait: yogur natural con granola integral casera (poca azúcar) más frutillas y semillas de chía.

Colación: zanahorias baby y hummus.

Almuerzo: milanesa de berenjena (al horno) y ensalada de kale o espinaca con naranja en gajos y semillas de girasol.

Merienda: queso ricotta con miel y nueces.

Cena: salteado de tofu o pollo con verduras (brócoli, morrón, zanahoria) y arroz integral.

Viernes

Desayuno: porridge de quinoa con leche, manzana rallada, canela y semillas de lino.

Colación: un kiwi y un puñado de pistachos (o mezcla de frutos secos).

Almuerzo: ensalada tibia de salmón en lata (en agua) con porotos blancos, cebolla, espinaca y aderezo de aceite de oliva.

Merienda: pan integral con palta y semillas de sésamo.

Cena: filete de merluza al horno, ensalada de remolacha y zanahoria rallada; una porción pequeña de puré de papa.

Sábado

Desayuno: dos tostadas integrales con huevo poche y hojas de rúcula; una naranja.

Colación: yogur natural con una cucharada de semillas de girasol.

Almuerzo: pastel de pescado o budín de atún con verduras (calabacín, zanahoria) más una ensalada verde.

Merienda: smoothie de frutas rojas (frutillas, arándanos) con leche descremada o bebida vegetal.

Cena: estofado magro (peceto o pollo) con verduras (más una porción moderada de arroz integral).

Domingo

Desayuno: pancakes integrales (harina integral o avena) con cottage o yogur y frutillas; una cucharada de semillas de lino.

Colación: una pera y 6 almendras.

Almuerzo: ensalada mediterránea: tomate, pepino, aceitunas, queso feta (o similar), garbanzos y hojas verdes; pan integral.

Merienda: té verde y galletas integrales caseras (poca azúcar) con queso crema light.

Cena: pizza casera con base de masa integral: salsa de tomate natural, mozzarella moderada, espinaca y hongos; ensalada lateral.

