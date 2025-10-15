Los tres frutos secos que promueven la producción de colágeno

En el caso de las castañas de cajú, llamará mucho la atención que la clave es aquí el cobre, un mineral que el cuerpo necesita también para desarrollar diversas y variadas funciones básicas, desde producir energía a mantener los tejidos conectivos, y aquí entra su papel con respecto al colágeno. De hecho, el cobre se define como un cofactor en la síntesis de esta proteína, ayudando a mantener la elasticidad y firmeza de la piel, así como a prevenir en general los signos del envejecimiento.