Milei en Tucumán: "El próximo domingo elegimos entre la libertad y la esclavitud"

Al finalizar, remarcó: “Sigamos apoyando este modelo, este modelo que bajó la inflación, que sacó a 12 millones de argentinos de la pobreza, que sacó a 6 millones de argentinos de la indigencia. Que terminó con los piquetes de 9000 por año a 0, que tenemos los índices de criminalidad más bajos de la historia y, sobre todo, que sacó a los narcotraficantes socios de los kirchneristas”.