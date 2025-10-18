Secciones
Política

Milei en Tucumán: "El próximo domingo elegimos entre la libertad y la esclavitud"

"Hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen. Hagamos que el esfuerzo valga la pena", dijo.

JAVIER MILEI. El Presidente encabezó este sábado un acto junto a la militancia en la ciudad de Yerba Buena. JAVIER MILEI. El Presidente encabezó este sábado un acto junto a la militancia en la ciudad de Yerba Buena. FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ
Hace 1 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este sábado un acto junto a la militancia en Yerba Buena, acompañado por la presidenta de La Libertad Avanza, su hermana Karina Milei, en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del próximo 26 de octubre.

La gente lo esperaba al grito de “¡Presidente, Presidente!”. Al comenzar el acto, Milei agradeció a los tucumanos su presencia en el lugar. “Tengo la alegría de estar en la tierra del padre de la Constitución Nacional, Juan Bautista Alberdi”, dijo el primer mandatario al comenzar su discurso.

“Es importante tomar conciencia del momento bisagra que estamos enfrentando. El próximo domingo, elegimos entre la civilización y la barbarie. Entre la libertad o la esclavitud que proponen los Kirchneristas.  Estamos atravesando un momento duro, pero nunca dije que iba a ser fácil. Hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Sigamos abrazando las ideas de la libertad”, agregó.

RODEADO DE MILITANTES. Así finalizaba el acto de Milei en Tucumán. RODEADO DE MILITANTES. Así finalizaba el acto de Milei en Tucumán.

Al finalizar, remarcó: “Sigamos apoyando este modelo, este modelo que bajó la inflación, que sacó a 12 millones de argentinos de la pobreza, que sacó a 6 millones de argentinos de la indigencia. Que terminó con los piquetes de 9000 por año a 0, que tenemos los índices de criminalidad más bajos de la historia y, sobre todo, que sacó a los narcotraficantes socios de los kirchneristas”.

"Por eso les pido que sigamos abrazando este modelo, para que hagamos grande a la Argentina nuevamente", solicitó.

"Hagamos que tenga sentido este esfuerzo. No nos quedemos a mitad de camino porque La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad Carajo! Viva la libertad carajo! Viva Juan Bautista Alberdi! Viva la libertad carajo”, finalizó.

Temas Yerba BuenaJuan Bautista AlberdiArgentinaJavier MileiLibertad AvanzaKarina MileiElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña
1

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos
2

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán
3

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego
4

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”
5

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán
6

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Más Noticias
Milei definió su gira de campaña como “tour constitucional” y calificó a los kirchneristas de “gremlins”

Milei definió su gira de campaña como “tour constitucional” y calificó a los kirchneristas de “gremlins”

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Los abogados eligieron consejeros para el CAM

Los abogados eligieron consejeros para el CAM

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Detuvieron a una mujer por amenazar con un cuchillo a un fotógrafo durante un acto de Milei

Detuvieron a una mujer por amenazar con un cuchillo a un fotógrafo durante un acto de Milei

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Comentarios