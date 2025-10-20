Aumento de noviembre: cuánto cobran jubilados y pensionados de Anses

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán un aumento el próximo mes. Según se acordó, las jubilaciones y pensiones de noviembre llegan con un aumento en concepto de actualización por la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Noviembre llega con un ajuste del 2.1% más en los haberes de los adultos mayores. La cifra coincide con la inflación del mes de septiembre ya que, según la última disposición vigente del Ejecutivo, las prestaciones de Anses reciben cada mes una actualización con un rezago de dos meses. Por eso para el penúltimo mes del año se tomaron en cuenta los montos de septiembre de la canasta básica.
¿Cuánto cobran los jubilados de Anses en noviembre?
Con el cálculo del 2.1% extra de noviembre, las jubilaciones mínimas quedarían en $333.150,65. Además, se espera que el organismo previsional continúe con los pagos del bono de $70.000 que lleva más de un año. En total, los haberes que reciban los jubilados serán de $403.150,65 en noviembre.
Las jubilaciones superiores a la mínima recibirán un monto extra en concepto de bono más bajo que $70.000. Se espera que con este pago su mensualidad se equipare a la mínima sumado al bono. Las jubilaciones más altas que se abonen en noviembre pasarán a ser de $2.241.788,48.
La Pensión Única del Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de $336.520,52; la Pensión No Contributiva por invalidez o por vejez, de $233.205,46 y la Pensión No Contributiva por madre de siete hijos, de $333.150,65. Todos los beneficiarios de estos programas percibirán el bono de $70.000.
Jubilados y pensionados: calendario de pago de noviembre
El calendario de pago de noviembre se verá interrumpido por las efemérides establecidas en el calendario nacional de feriados. El viernes 21 fue declarado Día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 será el Día de la Soberanía Nacional.
Jubilaciones y pensiones mínimas
● DNI terminados en 0: cobran a partir del lunes 10 de noviembre
● DNI terminados en 1: cobran a partir de martes 11 de noviembre
● DNI terminados en 2: cobran a partir del miércoles 12 de noviembre
● DNI terminados en 3: cobran a partir del jueves 13 de noviembre
● DNI terminados en 4: cobran a partir del viernes 14 de noviembre
● DNI terminados en 5: cobran a partir del lunes 17 de noviembre
●DNI terminados en 6: cobran a partir del martes 18 de noviembre
● DNI terminados en 7: cobran a partir del miércoles 19 de noviembre
● DNI terminados en 8: cobran a partir del jueves 20 de noviembre
● DNI terminados en 9: cobran a partir del jueves 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen la mínima
● Documentos terminados en 0 y 1: cobran a partir del viernes 21 de noviembre
● Documentos terminados en 2 y 3: cobran a partir del martes 25 de noviembre
● Documentos terminados en 4 y 5: cobran a partir del miércoles 26 de noviembre
●Documentos terminados en 6 y 7: cobran a partir del jueves 27 de noviembre
● Documentos terminados en 8 y 9: cobran a partir del viernes 28 de noviembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
● Documentos terminados en 0 y 1: cobran a partir del lunes 10 de noviembre
● Documentos terminados en 2 y 3: cobran a partir del martes 11 de noviembre
● Documentos terminados en 4 y 5: cobran a partir del miércoles 12 de noviembre
● Documentos terminados en 6 y 7: cobran a partir del jueves 13 de noviembre
● Documentos terminados en 8 y 9: cobran a partir del viernes 14 de noviembre