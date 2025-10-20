Aumento de noviembre: cuánto cobran jubilados y pensionados de Anses

Noviembre llega con un ajuste del 2.1% más en los haberes de los adultos mayores. La cifra coincide con la inflación del mes de septiembre ya que, según la última disposición vigente del Ejecutivo, las prestaciones de Anses reciben cada mes una actualización con un rezago de dos meses. Por eso para el penúltimo mes del año se tomaron en cuenta los montos de septiembre de la canasta básica.