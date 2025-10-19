Secciones
Los tres préstamos para beneficiarios de Anses que pueden pedirse en octubre

Hace 1 Hs

Los beneficiarios de la Administración Nacional para la Seguridad Social (Anses) tienen disponibles tres créditos de diferente tipo que podrán solicitarse durante octubre. Los préstamos están destinados a los beneficiarios de la entidad previsional, en particular, a jubilados y pensionados. Además, están diseñados de modo que se adapten a las necesidades y posibilidades de este grupo social.

Las tres líneas de créditos pueden solicitarse de forma rápida y sencilla. Solo bastará con cumplir algunos requisitos y hacer unas cuentas para calcular qué montos puede solicitar cada beneficiario. Estos no deben exceder su capacidad de pago ya que se trata de un punto que Anses tiene en cuenta antes de aprobar los créditos.

Quienes quieran solicitarlo de manera rápida y sencilla deberán ingresar a la aplicación BNA+ con su usuario y contraseña, buscar la opción “Préstamos” en el menú principal y luego seleccionar el crédito elegido. Allí se deberá indicar cuál es el monto solicitado y, por último, ingresar y validar datos personales.

Tres líneas de créditos para beneficiarios Anses

Los créditos abarcan opciones que van desde el adelanto de haberes para emergencias hasta créditos personales con plazos extendidos. No son otorgados por Anses, pero sí están destinados a quienes perciban sus haberes mediante este organismo.

La primera línea de créditos es Nación Previsional BNA: disponible para jubilados y pensionados que perciban sus haberes en Banco Nación. Ofrece entre $100.000 y $50.000.000 según los ingresos y situación financiera de los solicitantes. Las cuotas, que se descuentan automáticamente de los haberes mensuales, no pueden ser superiores al 35% de los ingresos netos. Tiene una Tasa Nominal Anual fija del 66%.

Otra de las opciones para los jubilados y pensionados es Nación Previsional: disponible para jubilados, pensionados y retirados que no perciban sus haberes en Banco Nación. Pueden pedirse entre $5.000 y $50.000.000 con financiación a 72 meses. Las cuotas no deben ser superiores al 35% de los ingresos de los beneficiarios. Tiene una TNA fija del 96%.

La última alternativa es el adelanto de haberes: es un préstamo personal de libre destino para quienes perciban sus mensualidades en Banco Nación. Se pueden solicitar entre $20.000 y $500.000. Pero, a diferencia de los demás, no puede financiarse, sino que se devuelve en un pago único con el próximo haber. Tiene una TNA fija del 90%.

