Los tres préstamos para beneficiarios de Anses que pueden pedirse en octubre

Los beneficiarios de la Administración Nacional para la Seguridad Social (Anses) tienen disponibles tres créditos de diferente tipo que podrán solicitarse durante octubre. Los préstamos están destinados a los beneficiarios de la entidad previsional, en particular, a jubilados y pensionados. Además, están diseñados de modo que se adapten a las necesidades y posibilidades de este grupo social.