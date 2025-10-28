Secciones
Se oficializó que jubilados y pensionados recibirán bono de $70.000 en noviembre

La decisión fue oficializada a través del Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Hace 22 Min

Con el objetivo de beneficiar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados de menores ingresos frente a la inflación, el Gobierno nacional formalizó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para el mes de noviembre.

La medida, oficializada a través del Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial, extiende el refuerzo económico que se otorgó desde enero de 2024 en adelante. El bono busca compensar el desfase generado por la movilidad jubilatoria frente al incremento constante de los precios.

El bono se pagará automáticamente a los beneficiarios que cumplan con estos requisitos:

-Titulares de prestaciones contributivas del sistema nacional.

-Beneficiarios de regímenes especiales derogados.

-Personas transferidas desde cajas provinciales o municipales.

-Beneficiarios del régimen creado por el Decreto 160/05.

-Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

-Beneficiarios de pensiones no contributivas.

Quienes perciban el haber mínimo garantizado recibirán el bono completo. Aquellos cuyos ingresos superen ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar un tope equivalente al haber mínimo más el bono extraordinario. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que este bono no es remunerativo, no estará sujeto a descuentos ni se computará para el cálculo de otros beneficios.

