Se oficializó que jubilados y pensionados recibirán bono de $70.000 en noviembre

Quienes perciban el haber mínimo garantizado recibirán el bono completo. Aquellos cuyos ingresos superen ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar un tope equivalente al haber mínimo más el bono extraordinario. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que este bono no es remunerativo, no estará sujeto a descuentos ni se computará para el cálculo de otros beneficios.