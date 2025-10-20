Los mensajes de WhatsApp ahora tendrán límites: cómo funcionarán las nuevas restricciones

El informe también afirmó que la nueva restricción no afectará a los usuarios habituales que chatean con sus contactos como siempre. La función está diseñada principalmente para detener el spam, las estafas y los mensajes no solicitados, especialmente de empresas o particulares que envían mensajes repetidamente a personas que no responden. Es importante destacar que cualquier mensaje que reciba una respuesta no contará para el límite.