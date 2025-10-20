Los mensajes de WhatsApp ahora tendrán límites: cómo funcionarán las nuevas restricciones

Los mensajes de WhatsApp pueden acumularse al punto de que abrir la aplicación parezca incluso abrumador. Y esta situación se agrava cuando ninguno de los contactos que aparecen en la casilla de entrada son conocidos. Ante el problema del creciente número de spam en la app, Meta decidió aplicar un nuevo límite para las comunicaciones que ocurren sin autorización.
WhatsApp se encuentra experimentando con una nueva función que permitiría a los usuarios limitar la cantidad de mensajes que reciben mensualmente. La actualización reducirá el spam y los mensajes no deseados, que siguen siendo un problema importante en la plataforma.
Nuevos límites mensuales en Whatsapp
Según un informe del medio TechCrunch, el gigante de mensajería instantánea propiedad de Mark Zuckerberg está experimentando con límites mensuales para los usuarios que se comunican con contactos desconocidos sin obtener respuesta.
Todos los mensajes salientes enviados a usuarios que no responden se contabilizarán para este límite. Sin embargo, WhatsApp aún no ha confirmado cuál será el límite exacto. Según el informe, actualmente está probando diferentes umbrales en varios países para determinar cuál funciona mejor.
¿Cómo funcionarán los límites de mensajes?
Implementada esta función, WhatsApp mostrará un cartel de advertencia cuando alguien esté a punto de alcanzar el límite de mensajes, lo que le permitirá rastrear cuántos mensajes aún puede enviar. Si los usuarios superan el límite, podrían quedar bloqueados temporalmente y no podrán enviar más mensajes a personas desconocidas.
El informe también afirmó que la nueva restricción no afectará a los usuarios habituales que chatean con sus contactos como siempre. La función está diseñada principalmente para detener el spam, las estafas y los mensajes no solicitados, especialmente de empresas o particulares que envían mensajes repetidamente a personas que no responden. Es importante destacar que cualquier mensaje que reciba una respuesta no contará para el límite.