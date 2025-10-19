Secciones
SociedadEstilo de vida

Cómo liberar espacio en WhatsApp: los tres trucos que mejoran el rendimiento del celular

Estos simples ajustes te ayudarán a mantener la app liviana y rápida.

WhatsApp. WhatsApp. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 1 Hs

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas del mundo, pero también una de las que más espacio consume en los dispositivos. Con el uso diario, los mensajes, fotos, videos y audios se acumulan hasta ocupar gran parte del almacenamiento interno del teléfono, generando lentitud y problemas de funcionamiento. Sin embargo, existen ajustes simples dentro de la configuración que permiten reducir significativamente su consumo de memoria.

Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp forma parte de la rutina digital de millones de personas. Pero esa actividad constante implica que se descarguen miles de archivos de manera automática, incluso aquellos que no se necesitan conservar. Con el tiempo, esta acumulación puede colapsar la memoria del celular y afectar su rendimiento general, consignó C5N. 

La buena noticia es que no hace falta tener conocimientos técnicos ni instalar aplicaciones externas para optimizar su uso. Con solo aplicar algunos ajustes básicos, es posible mantener la app ligera, ordenada y funcional. A continuación, los tres trucos clave para liberar espacio y evitar que WhatsApp se convierta en el principal enemigo del almacenamiento.

1. Desactivar la descarga automática

El primer paso es evitar que la aplicación descargue todo el contenido de forma automática. Esta función se encuentra en Ajustes > Almacenamiento y datos > Descarga automática de archivos.

Por defecto, WhatsApp guarda automáticamente todas las fotos y, en algunos casos, también audios y videos cuando el dispositivo está conectado a WiFi.

Modificar esta configuración es esencial para reducir el consumo de memoria. Lo recomendable es cambiar todas las opciones a “nunca”. De este modo, el usuario puede decidir qué imágenes o videos descargar y cuáles no. Aunque supone un paso adicional, permite tener un mayor control sobre el espacio disponible, especialmente en grupos donde se comparte mucho contenido multimedia.

2. Eliminar archivos multimedia cada cierto tiempo

Incluso con la descarga automática desactivada, la app continúa acumulando archivos que ocupan espacio. Por eso, es importante revisar periódicamente los contenidos guardados y borrar lo innecesario.

El proceso se realiza desde Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrador de almacenamiento.

Allí se pueden identificar los archivos más pesados —generalmente videos de más de 5 MB— y eliminarlos manualmente. También se muestra un listado de chats ordenados por tamaño, lo que permite borrar los contenidos que más espacio ocupan.

Aunque la cantidad de memoria liberada depende del criterio de cada usuario, este hábito puede marcar una gran diferencia en el rendimiento del teléfono.

3. Salir de grupos y canales que ya no usás

Otra fuente común de saturación son los grupos y canales que permanecen activos aunque ya no se utilicen. Conversaciones laborales, eventos pasados o comunidades que perdieron relevancia siguen ocupando espacio si no se eliminan.

Para salir de un grupo, basta con mantener presionado su nombre en la lista de chats o ingresar a él y seleccionar la opción “Salir y eliminar para mí”. Así se borran tanto el historial como los archivos compartidos.

Lo mismo aplica para los canales y comunidades: si ya no tienen utilidad, es recomendable abandonarlos desde el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha.

Temas TucumánBuenos AiresDigital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”
1

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña
2

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Si hablo, se cae el país: la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional
3

"Si hablo, se cae el país": la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?
4

¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20
5

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio
6

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio

Más Noticias
Los argentinos eligen Brasil no solo por sus playas: mirá los precios increíblemente bajos para comer y alojarse

Los argentinos eligen Brasil no solo por sus playas: mirá los precios increíblemente bajos para comer y alojarse

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio

El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio

Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Comentarios