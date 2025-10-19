Cómo liberar espacio en WhatsApp: los tres trucos que mejoran el rendimiento del celular

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas del mundo, pero también una de las que más espacio consume en los dispositivos. Con el uso diario, los mensajes, fotos, videos y audios se acumulan hasta ocupar gran parte del almacenamiento interno del teléfono, generando lentitud y problemas de funcionamiento. Sin embargo, existen ajustes simples dentro de la configuración que permiten reducir significativamente su consumo de memoria.
Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp forma parte de la rutina digital de millones de personas. Pero esa actividad constante implica que se descarguen miles de archivos de manera automática, incluso aquellos que no se necesitan conservar. Con el tiempo, esta acumulación puede colapsar la memoria del celular y afectar su rendimiento general, consignó C5N.
La buena noticia es que no hace falta tener conocimientos técnicos ni instalar aplicaciones externas para optimizar su uso. Con solo aplicar algunos ajustes básicos, es posible mantener la app ligera, ordenada y funcional. A continuación, los tres trucos clave para liberar espacio y evitar que WhatsApp se convierta en el principal enemigo del almacenamiento.
1. Desactivar la descarga automática
El primer paso es evitar que la aplicación descargue todo el contenido de forma automática. Esta función se encuentra en Ajustes > Almacenamiento y datos > Descarga automática de archivos.
Por defecto, WhatsApp guarda automáticamente todas las fotos y, en algunos casos, también audios y videos cuando el dispositivo está conectado a WiFi.
Modificar esta configuración es esencial para reducir el consumo de memoria. Lo recomendable es cambiar todas las opciones a “nunca”. De este modo, el usuario puede decidir qué imágenes o videos descargar y cuáles no. Aunque supone un paso adicional, permite tener un mayor control sobre el espacio disponible, especialmente en grupos donde se comparte mucho contenido multimedia.
2. Eliminar archivos multimedia cada cierto tiempo
Incluso con la descarga automática desactivada, la app continúa acumulando archivos que ocupan espacio. Por eso, es importante revisar periódicamente los contenidos guardados y borrar lo innecesario.
El proceso se realiza desde Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrador de almacenamiento.
Allí se pueden identificar los archivos más pesados —generalmente videos de más de 5 MB— y eliminarlos manualmente. También se muestra un listado de chats ordenados por tamaño, lo que permite borrar los contenidos que más espacio ocupan.
Aunque la cantidad de memoria liberada depende del criterio de cada usuario, este hábito puede marcar una gran diferencia en el rendimiento del teléfono.
3. Salir de grupos y canales que ya no usás
Otra fuente común de saturación son los grupos y canales que permanecen activos aunque ya no se utilicen. Conversaciones laborales, eventos pasados o comunidades que perdieron relevancia siguen ocupando espacio si no se eliminan.
Para salir de un grupo, basta con mantener presionado su nombre en la lista de chats o ingresar a él y seleccionar la opción “Salir y eliminar para mí”. Así se borran tanto el historial como los archivos compartidos.
Lo mismo aplica para los canales y comunidades: si ya no tienen utilidad, es recomendable abandonarlos desde el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha.