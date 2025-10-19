Cómo liberar espacio en WhatsApp: los tres trucos que mejoran el rendimiento del celular

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas del mundo, pero también una de las que más espacio consume en los dispositivos. Con el uso diario, los mensajes, fotos, videos y audios se acumulan hasta ocupar gran parte del almacenamiento interno del teléfono, generando lentitud y problemas de funcionamiento. Sin embargo, existen ajustes simples dentro de la configuración que permiten reducir significativamente su consumo de memoria.