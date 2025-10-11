El mantenimiento de una papelera secreta de WhatsApp ayuda a mejorar el rendimiento del celular

1- Abrir la aplicación móvil de WhatsApp desde un dispositivo iPhone o Android.

2- Acceder a la sección de "Ajustes".

3- Seleccionar la opción "Almacenamiento y datos".

4- Entrar en el apartado "Administración de almacenamiento".

Ubicar la carpeta correspondiente bajo "Revisa y elimina elementos", donde se encuentran los archivos eliminados.

Tocar "Seleccionar", marcar los elementos que se desea borrar y pulsar el ícono de la papelera para eliminarlos de forma definitiva.