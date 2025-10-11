Secciones
El mantenimiento de una papelera secreta de WhatsApp ayuda a mejorar el rendimiento del celular

Muchos usuarios desconocen que la aplicación cuenta con una función para eliminar archivos acumulados.

Hace 1 Hs

El motivo por el que WhatsApp suele ocupar tanto espacio en el celular se relaciona con la cantidad de archivos que se comparten diariamente en la aplicación. Fotos, videos, documentos, notas de voz, stickers y GIF se descargan automáticamente. La memoria del dispositivo se ve afectada por el volumen considerable de contenido y puede llegar a ocupar varios gigabytes.

Con una función poco visible, conocida como "papelera secreta", se puede gestionar y eliminar archivos acumulados. Esa liberación de espacio, mejorará el rendimiento del dispositivo, ya que los archivos eliminados desde los chats no siempre desaparecen de inmediato. 

La posibilidad de acceder a esta sección y decidir qué conservar o descartar definitivamente, se ha convertido en una solución práctica para optimizar el almacenamiento tanto en dispositivos iPhone como Android.

Los pasos a seguir: 

1- Abrir la aplicación móvil de WhatsApp desde un dispositivo iPhone o Android.
2- Acceder a la sección de "Ajustes".
3- Seleccionar la opción "Almacenamiento y datos".
4- Entrar en el apartado "Administración de almacenamiento".
Ubicar la carpeta correspondiente bajo "Revisa y elimina elementos", donde se encuentran los archivos eliminados.
Tocar "Seleccionar", marcar los elementos que se desea borrar y pulsar el ícono de la papelera para eliminarlos de forma definitiva.

La papelera secreta de WhatsApp, también llamada carpeta de archivos eliminados, funciona como un espacio de almacenamiento intermedio. Su principal utilidad es almacenar temporalmente los archivos que el usuario elimina desde los chats, pero que aún permanecen en el dispositivo. De este modo, ofrece la oportunidad de recuperar elementos borrados por error o, si se prefiere, eliminarlos de forma definitiva para liberar memoria.

