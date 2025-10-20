El adiós que nadie esperaba: Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y confesó que esta "triste"

La despedida de Pablo Lescano con el equipo de MasterChef

"Me quiero matar, porque la pasé espectacular" aseguró, y luego dijo "Estoy triste. Triste más que nada por la conexión que hubo entre mis compañeros. La pasé genial, me gustó mucho cocinar. Fue como cocinar en casa para Marita”, se lamentó Pablo Lescano. La ovación llenó el estudio, y Wanda Nara, con su característico estilo que combina emoción y humor, buscó distender aún más el momento preguntando al participante: “¿Pablito, nos dejas el piano?”. Él respondió afirmativamente y con una sonrisa: “Sí, te lo regalo”, un gesto que simbolizaba la energía que había inyectado en la competencia.