El adiós que nadie esperaba: Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y confesó que esta "triste"

En la primera gala de eliminación de la versión de 2025 de MasterChef Celebrity el drama superó las expectativas de los televidentes. Con humor, música y emoción, Pablo Lescano, dejó el programa debido a compromisos laborales.
El indiscutible referente de la cumbia argentina sorprendió a sus compañeros durante una gala donde el final esperado era otro. El músico protagonizó el programa aportando alegría y humor espontáneo y contagioso en sus compañeros. Hasta Wanda Nara se sorprendió con la despedida de "Pablito", como ella lo llamó. "Cociné con cariño, pero lo que me llevo de acá es la clase de personas que tenemos laburando con nosotros" explicó el ídolo de la cumbia.
El alegre inicio músical: Pablo Lescano cantó "No te creas tan importante" en MasterChef
La gala de eliminación arrancó con un ambiente de notable tensión. Los concursantes portadores del delantal negro se disponían a competir por su permanencia en el reality culinario de Telefe, mientras el jurado, compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, se preparaba para la cata. Sin embargo, uno de los participantes decidió quebrar el nerviosismo de la situación con un gesto inesperado y muy característico de su personalidad. Con una sonrisa dirigida a la conductora, Wanda Nara, el cantante tomó su keytar —un teclado portátil— y transformó repentinamente el estudio.
El artista comenzó a interpretar "No te creas tan importante", uno de sus grandes éxitos, convirtiendo el habitual escenario de presión en una improvisada fiesta. Los demás participantes dejaron momentáneamente sus puestos y se unieron al frente, contagiados por la música. La propia Wanda Nara fue la primera en bailar, seguida por Betular y De Santis, mientras Martitegui observaba la escena con una contenida pero evidente sonrisa. En pocos minutos, la tensión de la eliminación se disipó por completo, dando paso a un clima de aplausos, risas y una explosión de energía festiva que animó la competencia.
La despedida de Pablo Lescano con el equipo de MasterChef
"Me quiero matar, porque la pasé espectacular" aseguró, y luego dijo "Estoy triste. Triste más que nada por la conexión que hubo entre mis compañeros. La pasé genial, me gustó mucho cocinar. Fue como cocinar en casa para Marita”, se lamentó Pablo Lescano. La ovación llenó el estudio, y Wanda Nara, con su característico estilo que combina emoción y humor, buscó distender aún más el momento preguntando al participante: “¿Pablito, nos dejas el piano?”. Él respondió afirmativamente y con una sonrisa: “Sí, te lo regalo”, un gesto que simbolizaba la energía que había inyectado en la competencia.
Para concluir su memorable intervención, el músico improvisó una original despedida musical. Tomando el hit “Perrito Malvado”, adaptó la letra para la ocasión, cantando: “El Pablito se fue del Master en pleno brillar de la luna”. De esta manera, y con un toque de humor que reflejaba su personalidad, puso fin al segmento de algarabía que había logrado generar.