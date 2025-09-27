Familias ensambladas: Maxi López comió un asado con el nuevo novio de Wanda Nara

Elegir pasar tiempo con sus hijos mayores durante su estadía en Argentina lo llevó inevitablemente a compartir también tiempo con Nara. “Voy bastante a casa de Wan por los chicos, porque ellos siguen con la dinámica del colegio, deportes, todo”, dijo y contó que intenta adaptarse. Además, dijo que ve bien de salud a Wanda y que tiene que permanecer así por todo lo que atraviesa en su vida. “Está disfrutando de lo que hace y eso es lo importante porque los chicos si ven una mamá feliz y sana, ellos son felices también”, cerró.