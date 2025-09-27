Secciones
Familias ensambladas: Maxi López comió un asado con el nuevo novio de Wanda Nara

Ya no niegan la relación y se refieren directamente a Martín Migueles como la pareja de Nara.

Hace 24 Min

Una infidelidad y 12 años después, la relación de Wanda Nara y Maxi López parece estar atravesando su mejor momento o al menos así lo cree él. El ex futbolista habló de la salud de la conductora y también dio un detalle revelador sobre su presente amoroso. Es que el padre de Valentino, Constantino y Benedicto ya conoció a Martín Migueles, el actual novio de Wanda.

Directo desde Suiza, donde vive con su nueva esposa embarazada y con su pequeña hija, Maxi López llegó a Argentina una vez más. Los planes que lo trajeron en esta ocasión fueron tanto familiares como laborales. Es que, aparte de estar preparándose para competir en Master Chef Celebrity, está acompañando a su hijo mayor, que sufrió una lesión recientemente.

Maxi López en un asado con el novio de Wanda Nara

López estuvo en conversación con una movilera de LAM e hizo un repaso de toda su actualidad. Consultado por Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda, reaccionó con una irónica pregunta: “¿Quién?”. Pero tras la respuesta se disculpó, nuevamente irónico, justificándose con el argumento de que es malo para recordar nombres. Pero enseguida contó un detalle que nadie esperaba.

“El otro día estuvimos comiendo en casa de él. Cocinó, nos abrió las puertas a mí, a los chicos”, relató y terminó refiriéndose a Migueles como “un copado”. Así, la familia de Wanda parece estar ensamblando cada vez más eslabones y, mientras que con algunos la convivencia es imposible, con otros sucede todo lo contrario.

De hecho, fue el propio López quien contó que mantienen una maravillosa relación, no solo con la empresaria, sino también con Migueles. “En lo personal obviamente no entro, porque no conozco la situación. Se portó súper bien con nosotros y con los chicos, así que yo me quedo con eso”, dijo.

Maxi López y Wanda Nara, juntos por la salud de su hijo

Hoy, lo que lo convoca, es la salud de Valentino López, su hijo mayor, quien tuvo una lesión grave en los cruzados. “Ahora tengo que enfocarme en la cosa primordial que es la salud de Vale”, reconoció y contó que el adolescente sería operado este sábado. Luego, atravesará una fase de fisioterapia en la que también piensa estar presente, pese a que su esposa, Daniela Christiansson cursa un embarazo avanzado en Suiza.

Elegir pasar tiempo con sus hijos mayores durante su estadía en Argentina lo llevó inevitablemente a compartir también tiempo con Nara. “Voy bastante a casa de Wan por los chicos, porque ellos siguen con la dinámica del colegio, deportes, todo”, dijo y contó que intenta adaptarse. Además, dijo que ve bien de salud a Wanda y que tiene que permanecer así por todo lo que atraviesa en su vida. “Está disfrutando de lo que hace y eso es lo importante porque los chicos si ven una mamá feliz y sana, ellos son felices también”, cerró.

