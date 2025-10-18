Continúa la alerta naranja por tormentas: ¿hasta cuándo lloverá?

Desde hace más de 48 horas, las advertencias por tormentas de gran magnitud en el noroeste argentino continúan activas. Después de dos días de lluvias aisladas, el viernes por la noche empezaron las tormentas de mayor intensidad. La alerta naranja en una de las provincias de la región permanecerá latente al menos por las próximas horas, pero podría ampliarse o moverse hacia otros sitios.
Tres provincias del noroeste argentino están bajo alerta meteorológica amarilla. El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comprende el sudoeste de Jujuy, el centro de Salta de norte a sur y casi toda la provincia de Tucumán, a excepción del noroeste en la zona de los Valles Calchaquíes. Además, en Salta, una región central está atravesada por la alerta naranja.
Alerta por tormentas intensas en el NOA
En su última actualización, a las 5.50, el SMN indicó zonas con dos niveles de alerta meteorológica. El nivel amarillo indica informarse ante posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. El nivel amarillo, indica prepararse: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medioambiente.
De acuerdo a la publicación del Sistema de Alerta Temprana, las regiones bajo alerta amarilla serán afectadas hasta el mediodía del sábado por tormentas de variada intensidad. Pueden estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros.
En la región salteña bajo alerta naranja, las tormentas también se darán hasta horas del mediodía, momento en que empezarán a perder intensidad. Se esperan abundantes precipitaciones con actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 milímetros que pueden ser superados de forma puntual.
Recomendaciones ante tormentas: alerta naranja
La magnitud de las tormentas que corresponde a las alertas de todos los niveles llevó a los especialistas del SMN a elaborar una serie de recomendaciones. Seguirlas evitará accidentes e imprevistos. Para la alerta naranja, estas son:
1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
2- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
3- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
4- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.
5- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
6- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.
7- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.