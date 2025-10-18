Continúa la alerta naranja por tormentas: ¿hasta cuándo lloverá?

Desde hace más de 48 horas, las advertencias por tormentas de gran magnitud en el noroeste argentino continúan activas. Después de dos días de lluvias aisladas, el viernes por la noche empezaron las tormentas de mayor intensidad. La alerta naranja en una de las provincias de la región permanecerá latente al menos por las próximas horas, pero podría ampliarse o moverse hacia otros sitios.