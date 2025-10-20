Secciones
El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir en el inicio de la semana

La mínima fue de 16 °C. La nubosidad será variable. El pronóstico extendido.

CÁLIDO. Pese al retroceso de algunos grados, el jueves terminará soleado y caluroso. CÁLIDO. Pese al retroceso de algunos grados, el jueves terminará soleado y caluroso. ARCHIVOLA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

El inicio de la semana llega con buenas condiciones meteorológicas en Tucumán. Tras un fin de semana de temperaturas variables, este lunes se presenta con un clima agradable, marcado por un leve descenso de la nubosidad y una máxima prevista que alcanzará los 28 °C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la primera parte del día, el estado del tiempo se mantendrá estable. La jornada comenzó con una mínima de 16 °C, una humedad del 89% y una humedad relativa del 42%. La visibilidad fue de casi 10 kilómetros, acompañada por vientos suaves provenientes del sudoeste.

Hacia el mediodía, el SMN prevé una temperatura promedio cercana a los 24 °C, con una humedad del 60% y una nubosidad estimada en torno al 40%, además de vientos leves del sudeste que mantendrán un ambiente templado y sin sobresaltos.

Ya en horas de la tarde, se espera el punto más cálido del día, con una temperatura máxima de 28 °C y una sensación térmica que podría alcanzar los 29 °C. Los vientos rotarán al noreste, mientras que la humedad se ubicará entre el 49% y el 68%, favoreciendo una jornada agradable para actividades al aire libre.

Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 21 °C. La humedad aumentará al 75% y la nubosidad rondará el 50%, con vientos más suaves del noroeste, lo que anticipa una noche templada y algo más húmeda.

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

En cuanto a los días siguientes, el pronóstico extendido del SMN anticipa un paulatino ascenso de las temperaturas en la provincia. Para el martes se espera una mañana con cielo mayormente despejado y una mínima de 18 °C, mientras que por la tarde la nubosidad irá en aumento y la máxima podría alcanzar los 31 °C.

El miércoles presentará condiciones similares, con nubosidad variable, una mínima estimada en 20 °C y una máxima de 33 °C. Finalmente, el jueves sería el día más caluroso de la semana, con temperaturas que podrían trepar hasta los 34 °C.

