León XIV marcó límites: el Papa descartó cambios en la doctrina sobre diaconisas, fieles LGBTQ+ y matrimonio homosexual

El papa León XIV cerró la puerta a reformas doctrinales en temas que generan debate dentro del catolicismo, como la ordenación de mujeres diaconisas, la apertura hacia los fieles LGBTQ+ y el matrimonio homosexual. Lo hizo en el marco de su primera entrevista publicada desde su elección, incluida en el libro “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, que salió a la venta este jueves en Lima.