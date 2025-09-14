El papa León XIV cumple 70 años y el mundo le envía su saludo

Este 14 de septiembre, el papa León XIV cumple 70 años y desde todos los rincones del mundo han llegado mensajes de afecto, gratitud y oración. El referente de la iglesia católica lleva cuatro meses de pontificado.
Las felicitaciones han sido encabezadas por autoridades civiles, organismos eclesiásticos, comunidades educativas y también por los más pequeños, en una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento a su misión pastoral.
El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, expresó sus buenos deseos al Papa, subrayando su llamado constante a la paz y al diálogo en un contexto global tenso. En su mensaje, elogió el rol de León XIV como voz moral en tiempos de incertidumbre y aseguró la colaboración del Estado en su tarea apostólica.
La Conferencia Episcopal Italiana también se sumó con palabras de gratitud por el “espíritu paternal” del Pontífice, destacando su cercanía con las comunidades locales y su compromiso con la construcción de una paz “desarmada y desarmante”, consignó el sitio Vaticannews.va.
Por su parte, la dióesis de Roma, a través de su cardenal vicario, manifestó su afecto al santo padre, agradeciéndole su dedicación incansable y acompañando sus preocupaciones ante los múltiples conflictos que atraviesa el mundo. “Siga sembrando esperanza”, fue el deseo compartido en nombre de toda la comunidad diocesana.
Uno de los gestos más entrañables llegó desde el Hospital Pediátrico Bambino Gesù, donde los niños pacientes prepararon dibujos coloridos para el Papa. En ellos, junto a banderas de paz y corazones, puede leerse un emotivo: “Te queremos muchísimo, Papa León XIV”.
También las Asociaciones Cristianas de Trabajadores Italianos (ACLI) saludaron al Pontífice y reconocieron su sensibilidad social, mientras que la Universidad Católica del Sagrado Corazón le agradeció su guía espiritual y renovó su compromiso con la misión educativa en sintonía con el mensaje papal.
Para conmemorar esta fecha, los medios vaticanos difundieron un video con los momentos más destacados de los primeros meses del pontificado de León XIV, marcados por gestos de cercanía, llamados a la concordia y un renovado impulso pastoral.