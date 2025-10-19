Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz gana la presidencia con más del 50% y pone fin a 20 años del MAS

Un cambio de rumbo político

La victoria de Paz marca el inicio de un nuevo ciclo político en Bolivia. A los 47 años, el exalcalde de Tarija y senador nacional se convierte en el primer mandatario fuera del MAS en veinte años. Durante la campaña, se presentó como una figura de centro moderado, con un discurso que prometía “capitalismo para todos” y una gestión más pragmática orientada a la estabilidad económica.