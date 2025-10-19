Secciones
La SIP alerta sobre el deterioro de la libertad de prensa en las Américas
Hace 3 Hs

La editora mexicana Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), presentó el informe sobre el estado de la libertad de prensa en las Américas durante la 81ª Asamblea General de la organización.

Según Ramos, la escalada de presiones contra el ejercicio periodístico en los últimos meses se ha acelerado, afectando el derecho de los ciudadanos a estar plenamente informados. “Desde la SIP insistimos en que las libertades de expresión y de prensa son elementos indispensables para la vigencia de la democracia”, afirmó.

El informe evidencia que, a pesar de marcos constitucionales protectores en algunos países, la práctica diaria del periodismo se ha visto socavada por hostigamiento, violencia, acoso judicial y presión económica, además de censura y control digital, desde Canadá hasta Argentina.

La directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM) advirtió que el uso del aparato jurídico como arma de ataque y censura previa requiere atención especial, y la defensa legal de periodistas y medios exige nuevas estrategias.

“El efecto cascada que producen las descalificaciones y ataques desde el poder ponen en riesgo el ejercicio diario de nuestros periodistas y de medios de comunicación”, sostuvo Ramos. Y agregó: “En este semestre notamos que, en proporción la violencia contra comunicadores ha crecido más en Perú, en tanto que El Salvador ha obligado al desplazamiento forzado de decenas periodistas, fenómeno que en su momento vimos en Nicaragua, Venezuela y Cuba”.

“Desde la SIP seguiremos denunciando y alertando sobre cualquier amenaza contra la libertad de prensa”, concluyó Ramos.

