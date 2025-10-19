Secciones
Javier Milei y un mensaje en la previa de las elecciones: "harán todo lo posible por generar pánico"

El mandatario libertario compartió una publicación en la red social X que alude a una posible tensión cambiaria durante la semana electoral.

Javier Milei. Javier Milei.
Hace 1 Hs

A través de su cuenta en X (ex Twitter), Javier Milei compartió un mensaje de un financista, Federico Domínguez, quien anticipó un clima de tensión financiera con “pánico” y “mentiras” en torno al dólar. Milei acompañó el retuit con una breve frase utilizando la mayúscula: “Téngase presente. Fin”.

De esa forma, el mandatario libertario reconoció el movimiento de la divisa, pero consideró posibles maniobras para generar incertidumbre en los días previos a las elecciones legislativas del 26 de octubre. 

El mensaje replicado por Milei sostiene que, durante la semana, se intentará instalar una sensación de caos cambiario con información falsa. Entre las versiones que se podrían difundir, Domínguez menciona: una presunta retirada del respaldo por parte del Tesoro de Estados Unidos, el fin de las bandas cambiarias tras las elecciones, una eventual devaluación, la supuesta utilización excesiva de reservas para intervenir en el mercado y el riesgo de impago de la deuda.

En su análisis, el economista también advierte que las “operaciones” políticas podrían intensificarse en este tramo final de campaña. Sin embargo, destaca que, a partir de diciembre, el oficialismo contará con mayores herramientas para sostener el equilibrio fiscal, con un Banco Central (BCRA) fortalecido, escasa emisión y superávit.

Domínguez subraya que el respaldo de Estados Unidos no está atado al resultado electoral, sino al rumbo económico del gobierno libertario, centrado en el ajuste fiscal y el alineamiento geopolítico. También apunta contra quienes -según él- pretenden conservar privilegios y desviar el debate de fondo, consignó el diario "Ámbito".

“El eje de esta elección son las ideas de fondo sobre el país que queremos”, sostiene el economista. Y cierra con una defensa de la actual gestión libertaria: “Teniendo en cuenta las condiciones en que asumió el Gobierno (nacional) -y que se respetaron todos los derechos de propiedad-, es la mejor gestión económica que tengamos memoria”.

