Javier Milei y un mensaje en la previa de las elecciones: "harán todo lo posible por generar pánico"

El mensaje replicado por Milei sostiene que, durante la semana, se intentará instalar una sensación de caos cambiario con información falsa. Entre las versiones que se podrían difundir, Domínguez menciona: una presunta retirada del respaldo por parte del Tesoro de Estados Unidos, el fin de las bandas cambiarias tras las elecciones, una eventual devaluación, la supuesta utilización excesiva de reservas para intervenir en el mercado y el riesgo de impago de la deuda.