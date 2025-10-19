Secciones
Cómo eliminar las hormigas con una fruta muy fácil de conseguir en las casas

Muchos recurren a insecticidas químicos fuertes para combatir estos invasores diminutos, poniendo en riesgo la salud de las plantas y del ambiente familiar.

Hace 1 Hs

El control de plagas representa un desafío constante para quienes cultivan jardines o mantienen espacios verdes en sus hogares. Las hormigas, particularmente las cortadoras, pueden causar destrozos significativos en pocas horas, devorando hojas y brotes jóvenes. Muchos recurren a insecticidas químicos fuertes para combatir estos invasores diminutos, poniendo en riesgo la salud de las plantas y del ambiente familiar.

Afortunadamente, existe una alternativa ecológica y sencilla que permite mantener a estos insectos lejos de las áreas cultivadas sin utilizar sustancias tóxicas. Expertos señalan un método casero que emplea los restos de un producto que regularmente desechamos, transformándolo en un escudo protector eficiente contra los pequeños ejércitos de hormigas. Solo se requiere recolectar y aplicar la parte externa de cierto cítrico popular.

La fruta con la que se ahuyentan las hormigas

La solución efectiva contra estos insectos voraces reside en la cáscara de naranja. Este residuo orgánico, rico en aceites esenciales intensos, funciona como un potente repelente natural para las colonias hormigueras. Su uso ofrece una manera económica y sustentable de proteger los cultivos y plantas ornamentales del jardín.

Para utilizar este recurso, se deben moler las cáscaras de naranja secas hasta obtener un polvo fino o cortarlas en trozos pequeños. El material debe esparcirse directamente en los caminos y entradas de los hormigueros. Esta aplicación evita que los insectos transiten o construyan sus nidos cerca de las áreas que deseamos resguardar.

Por qué ahuyentan a las hormigas

La cáscara de naranja contiene limoneno, un aceite volátil que las hormigas detestan profundamente. La potencia de este compuesto natural logra interrumpir las señales químicas que guían a las hormigas.

Al esparcir el cítrico, este interfiere con los rastros de feromonas que usan los insectos para comunicarse y encontrar alimento. De esta forma, el sistema de navegación de la plaga se desorienta por completo.

