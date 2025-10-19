Cómo eliminar las hormigas con una fruta muy fácil de conseguir en las casas

Afortunadamente, existe una alternativa ecológica y sencilla que permite mantener a estos insectos lejos de las áreas cultivadas sin utilizar sustancias tóxicas. Expertos señalan un método casero que emplea los restos de un producto que regularmente desechamos, transformándolo en un escudo protector eficiente contra los pequeños ejércitos de hormigas. Solo se requiere recolectar y aplicar la parte externa de cierto cítrico popular.