Disney presentó su nueva película con la "China" Suárez como protagonista: ¿de qué se trata?

Disney estrenó su nueva película, Parking, la cual cuenta con el protagonismo de la actriz argentina La China Suárez. En esta producción, ella comparte escena con el artista español Marc Clotet, reuniendo elementos de acción y comedia en una trama intensa. El filme sigue la vida de un empleado de estacionamiento y una mujer misteriosa, quienes observan un asesinato y se transforman en víctimas de una persecución peligrosa.
La trama se desarrolla en un estacionamiento ubicado en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Allí, Mateo, interpretado por Clotet, aprovecha su primer día laboral mientras planea su gran huida, ya que se encuentra bajo arresto domiciliario. La llegada de Lara (Suárez), una mujer enigmática, marca el inicio de una noche que se vuelve una carrera contrarreloj llena de tensión.
Los protagonistas bajo presión en la trama de comedia
El relato oficial describe cómo la monotonía del lugar se interrumpe cuando Lara ingresa y, minutos después, irrumpe un individuo con arma, escapando por los niveles superiores del edificio. La situación escala dramáticamente cuando Mateo y Lara presencian un asesinato violento, lo que dispara una serie de sucesos inesperados. Los protagonistas deben escapar rápidamente entre rampas, escaleras y diferentes pisos para salvar su vida.
Unidos por la adversidad que experimentan, los personajes deben luchar contra el tiempo, los criminales y sus propias debilidades. El estacionamiento se transforma en un laberinto del cual intentan salir con éxito, poniendo a prueba sus límites. Esta misteriosa historia, donde La China Suárez y Marc Clotet son protagonistas, se puede ver mediante la plataforma Disney+ desde el 17 de octubre.
El elenco y la dirección de la película
El largometraje fue dirigido por Agustín Rolandelli, y su realización estuvo a cargo de la compañía Bourke Films. El guion de la película fue escrito por el propio Rolandelli junto a Luciano Leyrado.
El elenco principal lo complementan otros destacados actores como Juan Leyrado, Rafael Spregelburd y Diego De Paula. La producción ejecutiva la desarrollaron Rodolfo Lamboglia, Juan Lamboglia y Patricio Di Salvio.