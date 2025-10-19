Disney presentó su nueva película con la "China" Suárez como protagonista: ¿de qué se trata?

Disney estrenó su nueva película, Parking, la cual cuenta con el protagonismo de la actriz argentina La China Suárez. En esta producción, ella comparte escena con el artista español Marc Clotet, reuniendo elementos de acción y comedia en una trama intensa. El filme sigue la vida de un empleado de estacionamiento y una mujer misteriosa, quienes observan un asesinato y se transforman en víctimas de una persecución peligrosa.