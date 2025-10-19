Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Disney presentó su nueva película con la "China" Suárez como protagonista: ¿de qué se trata?

El filme sigue la vida de un empleado de estacionamiento y una mujer misteriosa.

Disney presentó su nueva película con la China Suárez como protagonista: ¿de qué se trata?
Hace 1 Hs

Disney estrenó su nueva película, Parking, la cual cuenta con el protagonismo de la actriz argentina La China Suárez. En esta producción, ella comparte escena con el artista español Marc Clotet, reuniendo elementos de acción y comedia en una trama intensa. El filme sigue la vida de un empleado de estacionamiento y una mujer misteriosa, quienes observan un asesinato y se transforman en víctimas de una persecución peligrosa.

Tensas negociaciones: el acuerdo al que habrían llegado Vicuña y la “China”Suárez por la tenencia de sus hijos

Tensas negociaciones: el acuerdo al que habrían llegado Vicuña y la “China”Suárez por la tenencia de sus hijos

La trama se desarrolla en un estacionamiento ubicado en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Allí, Mateo, interpretado por Clotet, aprovecha su primer día laboral mientras planea su gran huida, ya que se encuentra bajo arresto domiciliario. La llegada de Lara (Suárez), una mujer enigmática, marca el inicio de una noche que se vuelve una carrera contrarreloj llena de tensión.

Los protagonistas bajo presión en la trama de comedia

El relato oficial describe cómo la monotonía del lugar se interrumpe cuando Lara ingresa y, minutos después, irrumpe un individuo con arma, escapando por los niveles superiores del edificio. La situación escala dramáticamente cuando Mateo y Lara presencian un asesinato violento, lo que dispara una serie de sucesos inesperados. Los protagonistas deben escapar rápidamente entre rampas, escaleras y diferentes pisos para salvar su vida.

Unidos por la adversidad que experimentan, los personajes deben luchar contra el tiempo, los criminales y sus propias debilidades. El estacionamiento se transforma en un laberinto del cual intentan salir con éxito, poniendo a prueba sus límites. Esta misteriosa historia, donde La China Suárez y Marc Clotet son protagonistas, se puede ver mediante la plataforma Disney+ desde el 17 de octubre.

El elenco y la dirección de la película 

El largometraje fue dirigido por Agustín Rolandelli, y su realización estuvo a cargo de la compañía Bourke Films. El guion de la película fue escrito por el propio Rolandelli junto a Luciano Leyrado.

El elenco principal lo complementan otros destacados actores como Juan Leyrado, Rafael Spregelburd y Diego De Paula. La producción ejecutiva la desarrollaron Rodolfo Lamboglia, Juan Lamboglia y Patricio Di Salvio.

Temas Eugenia "China" Suárez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un nuevo drama de misterios es tendencia en Netflix: ¿se trata de un caso real?

Un nuevo drama de misterios es tendencia en Netflix: ¿se trata de un caso real?

La escritora de El cuento de la criada elogió la película Belén: ¿qué dijo?

La escritora de "El cuento de la criada" elogió la película "Belén": ¿qué dijo?

De Wattpad a Netflix: cinco historias que pasaron a ser éxitos del streaming

De Wattpad a Netflix: cinco historias que pasaron a ser éxitos del streaming

La muerte de Diane Keaton: 10 películas para recordar la vida y el legado de la carismática actriz

La muerte de Diane Keaton: 10 películas para recordar la vida y el legado de la carismática actriz

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Lo más popular
Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”
1

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña
2

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición
3

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio
4

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio

Escenas de la vida conyugal
5

Escenas de la vida conyugal

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre
6

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre

Más Noticias
Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Los tres préstamos para beneficiarios de Anses que pueden pedirse en octubre

Los tres préstamos para beneficiarios de Anses que pueden pedirse en octubre

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Comentarios