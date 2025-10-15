Secciones
SociedadActualidad

Cómo eliminar cucarachas fácilmente con un ingrediente natural que ya tenés en casa

Entre las soluciones caseras más populares, el limón emerge como un truco destacado para mantener estos insectos lejos del hogar.

Cómo eliminar cucarachas fácilmente con un ingrediente natural que ya tenés en casa
Hace 1 Hs

Con la llegada de los días cálidos, las cucarachas comienzan a invadir la cocina y otras áreas del hogar. Mucha gente usa insecticidas potentes para combatirlas y controlar la plaga. Sin embargo, estos productos químicos pueden resultar dañinos para la salud de las personas y perjudiciales para el medio ambiente.

El limón, líder exportador: crecieron las ventas al exterior

El limón, líder exportador: crecieron las ventas al exterior

Afortunadamente, existen estrategias de origen natural y sumamente efectivas para lidiar con estos bichos molestos. Entre las soluciones caseras más populares, el limón emerge como un truco destacado para mantener estos insectos lejos del hogar. Este cítrico se posiciona como un importante repelente sin necesidad de usar químicos agresivos.

Por qué el limón ahuyenta cucarachas

La clave de su poder reside en el ácido cítrico que contiene y en sus propiedades antibacterianas. El perfume intenso de este fruto irrita los receptores olfativos de los insectos. Esta molestia provoca que los rastreros eviten cualquier área donde detecten su olor.

El cítrico ayuda significativamente a mantener limpias las superficies de la cocina. Mantiene el espacio libre de posibles bacterias que atraen a los bichos. Por esta razón, su uso resulta dual: repele y desinfecta al mismo tiempo.

Cómo hacer que el limón ahuyente a las cucarachas

La manera más sencilla de aplicar este método es cortando el limón en rodajas frescas. Estas porciones deben distribuirse en puntos estratégicos de la cocina. Ubíquelas cerca de las tuberías, dentro de los cajones, en las esquinas o en el área de la basura. Así, el aroma se extiende y crea una barrera natural efectiva contra las plagas.

Para asegurar la continuidad del efecto, es crucial cambiar las rodajas cada dos o tres días. Si las piezas cítricas se secan o pierden fragancia, dejan de cumplir su propósito de ahuyentar. Otra alternativa formidable consiste en preparar una pasta utilizando la cáscara del limón junto con agua. También puede diluir aceite esencial de limón en agua para limpiar todas las superficies de la casa.

Temas Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adiós a la esponja de cocina: la alternativa más higiénica y sostenible para lavar los platos que usan en Europa

Adiós a la esponja de cocina: la alternativa más higiénica y sostenible para lavar los platos que usan en Europa

¡No lo hagas!: lo que nunca deberías tirar en la pileta de la cocina para evitar que se tape

¡No lo hagas!: lo que nunca deberías tirar en la pileta de la cocina para evitar que se tape

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
1

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
2

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
3

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
4

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
5

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
6

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Más Noticias
Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

3I/ATLAS: ¿es un cometa o una nave extraterreste?

3I/ATLAS: ¿es un cometa o una nave extraterreste?

Estas son las calles que estarán cortadas por obras de la Municipalidad y la SAT

Estas son las calles que estarán cortadas por obras de la Municipalidad y la SAT

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Los efectos del gluten en nuestro cuerpo y el testimonio de una nutricionista que asegura haberlo padecido: Tenés que sanar el intestino, ese fue el camino que elegí

Los efectos del gluten en nuestro cuerpo y el testimonio de una nutricionista que asegura haberlo padecido: "Tenés que sanar el intestino, ese fue el camino que elegí"

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Comentarios