Cómo eliminar cucarachas fácilmente con un ingrediente natural que ya tenés en casa

Cómo hacer que el limón ahuyente a las cucarachas

La manera más sencilla de aplicar este método es cortando el limón en rodajas frescas. Estas porciones deben distribuirse en puntos estratégicos de la cocina. Ubíquelas cerca de las tuberías, dentro de los cajones, en las esquinas o en el área de la basura. Así, el aroma se extiende y crea una barrera natural efectiva contra las plagas.