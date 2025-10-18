Tensas negociaciones: el acuerdo al que habrían llegado Vicuña y la “China”Suárez por la tenencia de sus hijos

La decisión de los abogados

Los letrados se habrían comunicado con Záffora para comentar las últimas decisiones sobre los plazos de la tenencia. "Lo que me dicen es que acaban de acordar que los nenes se queden más de un mes en Turquía y están viendo en este momento de tener una reunión previa entre abogados para saber cuántos días se van a quedar los nenes en Argentina con Vicuña”, señaló el periodista sobre las tensas negociaciones entre los padres.