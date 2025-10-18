Tensas negociaciones: el acuerdo al que habrían llegado Vicuña y la “China”Suárez por la tenencia de sus hijos

El vínculo entre Benjamín Vicuña y la "China" Suárez comenzó a tensarse cada vez más cuando la modelo decidió continuar su vida junto a Mauro Icardi en Turquía. A partir de ese momento, el actor, que mostró su desaprobación de que sus hijos se alejaran a semejante distancia del país, se interpuso, lo que llevó incluso a una prohibición para la ex Casi ángeles de salir del país. Pero luego de los múltiples desencuentros, los abogados de la ex pareja parecen haber llegado a un acuerdo.
VIcuña y la "China" Suárez decidieron frenar la comunicación entre ellos y dejar a sus abogados negociar para llegar a un acuerdo sobre la tenencia de sus hijos. El actor ya le había hecho saber en la intimidad su inconformidad de que su hijos se radicaron en Medio Oriente, lejos de su familia y amigos. De esta manera, los letrados debían manejar un acuerdo que determinara plazos satisfactorios para ambos padres.
Contacto cero entre Vicuña y la "China"
Guido Záffora reveló en el DDM (América TV), cuáles fueron los resultados que tuvieron los abogados de ambas partes tras una última junta. Previo a ello, los niños dejaron la escuela en Argentina y fueron escolarizados en una nueva institución en Estambul, donde con la modalidad de tener clases virtuales podrían aprender desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, esto no habría conformado a Vicuña, quien solicita tener un régimen de visitas calendarizado.
“Se había dicho que Vicuña y la China seguían hablando entre ellos, pues no, están bloqueados", reveló el periodista. "Vicuña no habla con la China y la China no habla con Vicuña. Siguen los abogados", advirtió Záffora.
La decisión de los abogados
Los letrados se habrían comunicado con Záffora para comentar las últimas decisiones sobre los plazos de la tenencia. "Lo que me dicen es que acaban de acordar que los nenes se queden más de un mes en Turquía y están viendo en este momento de tener una reunión previa entre abogados para saber cuántos días se van a quedar los nenes en Argentina con Vicuña”, señaló el periodista sobre las tensas negociaciones entre los padres.
“Lo que me dice Agustín Rodríguez (abogado de la China Suárez) es que van paso a paso y que se está solucionando el problema de Vicuña. Ellos ya arrancaron la escuela allá en Turquía vía plataformas virtuales. Pero es todo paso a paso porque me dicen que es muy difícil la comunicación”, continuó.