"Era mi mejor amiga...": Nico Vázquez contó cómo se enganchó con Dai Fernández

La nueva relación sentimental de Nicolás Vázquez con su compañera de elenco, Dai Fernández, capturó rápidamente la atención del público en Rocky, sobre todo por el contexto temporal en que nació el romance. El reconocido actor se refirió a este vínculo con su colega y confirmó las especulaciones desatadas tras el final de su matrimonio con Gimena Accardi, después de 18 años juntos.
El protagonista de la obra reconoció la dificultad de gestionar la exposición en este delicado proceso, admitiendo que la situación resulta compleja para el entendimiento general. Vázquez confesó que hace solo cuatro meses transitaba un período difícil, intentando ahora sentirse emocionalmente mejor. En esta etapa de gran dolor personal, Dai Fernández se transformó en un sostén vital, acompañando al artista en el duelo que ambos compartían como amigos.
Cuándo comenzaron los sentimientos de Nico Vázquez por Dai Fernández
Nico Vázquez reveló que Dai Fernández era inicialmente su mejor amiga, una persona con la cual compartía momentos de gran cercanía y confianza. El verdadero punto de inflexión sucedió cuando el actor empezó a verla desde una perspectiva distinta, cuestionando internamente su propia percepción sobre la amistad. Este significativo cambio lo impulsó a preguntarse si debían darle una oportunidad al sentimiento o reprimir la emoción que surgía.
Durante el complejo proceso de separación, la actriz significó un apoyo crucial para Vázquez, pues le brindaba contención emocional genuina. El artista mencionó que, siendo una figura pública, resulta difícil hallar a alguien en quien se pueda confiar completamente para abrirse. El acompañamiento mutuo durante la crisis profundizó el lazo ya existente, dando origen a un vínculo muy poderoso entre ambos colegas.
Las repercusiones públicas de los escándalos amorosos de Nico Vázquez
El flamante romance enfrentó inmediatamente las críticas del ambiente artístico, algo que Nico Vázquez intentó abordar con total transparencia. El actor sostuvo que no deseaba mentir sobre la relación, puesto que si lo veían caminando con ella, su imagen se vería dañada. Vázquez reconoció que esta situación es un "quilombo" para la gente que desconoce los detalles internos de su historia personal. Está tratando de que la coyuntura se desarrolle de la manera más ordenada posible.
Gimena Accardi, expareja del actor, se mostró sumamente relajada al hablar del vínculo, manifestando desearles lo mejor a los dos involucrados. Aunque Accardi cree que el romance comenzó recién, declaró abiertamente: "quiero creer que es de ahora". Reconoció las especulaciones de la audiencia respecto al momento en que comenzó la relación, entendiendo que esas dudas son lógicas. La actriz describió a Dai como una persona "divina, talentosa" y admirable.