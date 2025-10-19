Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

El verano de 2026 se anticipa como una temporada en la que la comodidad y la practicidad serán protagonistas en el mundo de la moda. Las tendencias apuntan a prendas versátiles, pensadas para acompañar el movimiento y el ritmo cotidiano sin perder estilo. En ese marco, una prenda gana terreno como símbolo de equilibrio entre lo moderno y lo funcional.