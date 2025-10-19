Secciones
SociedadActualidad

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Las tendencias apuntan a prendas versátiles, pensadas para acompañar el movimiento y el ritmo cotidiano sin perder estilo.

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026
Hace 9 Min

El verano de 2026 se anticipa como una temporada en la que la comodidad y la practicidad serán protagonistas en el mundo de la moda. Las tendencias apuntan a prendas versátiles, pensadas para acompañar el movimiento y el ritmo cotidiano sin perder estilo. En ese marco, una prenda gana terreno como símbolo de equilibrio entre lo moderno y lo funcional.

Cuáles son los seis beneficios de dormir sin ropa, según la ciencia

Cuáles son los seis beneficios de dormir sin ropa, según la ciencia

Estas versiones livianas se presentan como la opción perfecta entre los shorts deportivos y las bermudas clásicas. Su diseño combina un aire urbano con detalles utilitarios que aportan practicidad y frescura. Así, se consolidan como una prenda clave para quienes buscan vestir con confort sin renunciar a una estética contemporánea.

La prenda que será tendencia debido a su frescura y elegancia

Estas bermudas destacan por su confección en tejidos livianos, transpirables y de secado rápido, pensados para brindar confort en los días más calurosos. Con bolsillos laterales amplios y cintura elástica o ajustable con cordón, se adaptan con facilidad a diferentes estilos y escenarios, desde paseos urbanos hasta jornadas junto al mar. Su inspiración en la estética outdoor les otorga un aire relajado y moderno a la vez.

Los diseñadores apuestan esta temporada por una paleta de tonos neutros —arena, verde oliva y gris claro— que multiplica las posibilidades de combinación. Estas gamas suaves realzan su versatilidad y facilitan la creación de conjuntos equilibrados y actuales. Así, las bermudas cargo se consolidan como una prenda imprescindible del verano por su funcionalidad y su estilo atemporal.

Cómo usar las bermudas este verano

Las bermudas cargo ligeras se adaptan fácilmente a distintos estilos y momentos del día. Combinadas con remeras oversize o musculosas logran un look relajado y casual, ideal para los días de descanso o las salidas informales. Si se prefieren camisas de lino o chombas, el resultado es un conjunto más urbano y cuidado, perfecto para paseos o encuentros sociales.

En cuanto al calzado, pueden acompañarse con zapatillas livianas, sandalias o alpargatas, según la ocasión y el entorno. Esta versatilidad las convierte en la prenda estrella del verano 2026, ya que reúnen frescura, comodidad y tendencia en una sola propuesta. Pensadas para quienes valoran el confort sin renunciar al estilo, redefinen el concepto de elegancia funcional.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adiós a las ojotas: estas sandalias marcaron tendencias en Europa

Adiós a las ojotas: estas sandalias marcaron tendencias en Europa

Cuáles son los seis beneficios de dormir sin ropa, según la ciencia

Cuáles son los seis beneficios de dormir sin ropa, según la ciencia

Test de personalidad: elige un elemento místico y descubre tu mensaje del universo

Test de personalidad: elige un elemento místico y descubre tu mensaje del universo

Los alimentos probióticos que mantienen la salud intestinal y mejoran nuestro humor

Los alimentos probióticos que mantienen la salud intestinal y mejoran nuestro humor

Shein: quién es el misterioso dueño de la plataforma de ventas más grande del mundo

Shein: quién es el misterioso dueño de la plataforma de ventas más grande del mundo

Lo más popular
Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”
1

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña
2

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Escenas de la vida conyugal
3

Escenas de la vida conyugal

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre
4

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición
5

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20
6

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Más Noticias
Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Escenas de la vida conyugal

Escenas de la vida conyugal

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Comentarios