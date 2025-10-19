Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

El mate está presente en las situaciones mencionadas y otras tanto más. Pero tomar esta infusión a base de yerba implica algunas cuestiones. La primera es elegir el tipo de mate donde se hará, ya que hay de distinto material: plástico, metal o madera.
Luego, se deberá tener en cuenta el tipo de yerba, que puede ser con más palo o menos polvillo. Todo a gusto de cada persona. En el mercado hay muchas marcas, la mayoría provenientes de Misiones. Existen desde las marcas más comerciales y masivas hasta las locales que son poco conocidas.
¿Cuáles son los beneficios de tomar mate?
Algunas de los beneficios de la tradicional infusión argentina son las siguientes:
Antioxidante: esta hierba tiene polifenoles que ayudan al fortalecimiento de las defensas del organismo y protege contra el daño celular.
Digestión: los compuestos del mate pueden ayudar a la promover la digestión y evitar los malestares estomacales leves.
Bajar de peso: también al tener pocas calorías y ser bajo en sodio, el mate puede ser una elección saludable para quieren reducir el peso
Vitaminas clave: al tener vitaminas del grupo B o vitamina C ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Además, cuenta con minerales, como el potasio que ayudan al corazón. También tiene magnesio, que facilita absorción de proteínas.
La hierba que no puede faltarle al mate: ¿cuál es?
Al mate se le pueden sumar distintas hierbas como el tilo, la valeriana, la pasionaria, la melisa, la manzanilla y la lavanda, entre otras. Sin embargo, existe una que no debería faltar: la menta.
La menta pertenece a la familia Lamiaceae, tiene color verde y dispone de un gran aroma. Se destaca por sus propiedades curativas para el aparato respiratorio y el digestivo. Por lo tanto, funciona para combatir gases y cólicos y reducir el estreñimiento.