Secciones
SociedadSalud

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Es la infusión más elegida por los argentinos para el desayuno, la merienda o distintos momentos. Seguro que la tenés en tu casa.

Esta hierba para el mate te ayudará para aliviar los dolores Esta hierba para el mate te ayudará para aliviar los dolores
Hace 1 Hs

Tomar mate es una práctica cultural que une a los argentinos en distintas circunstancias. Desde un encuentro en la plaza con amigos, mientras estudian para un examen, en el desayuno o en la oficina mientras llevan adelante su jornada laboral.

El mate está presente en las situaciones mencionadas y otras tanto más. Pero tomar esta infusión a base de yerba implica algunas cuestiones. La primera es elegir el tipo de mate donde se hará, ya que hay de distinto material: plástico, metal o madera.

Luego, se deberá tener en cuenta el tipo de yerba, que puede ser con más palo o menos polvillo. Todo a gusto de cada persona. En el mercado hay muchas marcas, la mayoría provenientes de Misiones. Existen desde las marcas más comerciales y masivas hasta las locales que son poco conocidas.

El mate es una de las bebidas favoritas de los argentinos El mate es una de las bebidas favoritas de los argentinos Revista Más

¿Cuáles son los beneficios de tomar mate?

Algunas de los beneficios de la tradicional infusión argentina son las siguientes:

Antioxidante: esta hierba tiene polifenoles que ayudan al fortalecimiento de las defensas del organismo y protege contra el daño celular.

Digestión: los compuestos del mate pueden ayudar a la promover la digestión y evitar los malestares estomacales leves.

Bajar de peso: también al tener pocas calorías y ser bajo en sodio, el mate puede ser una elección saludable para quieren reducir el peso

Vitaminas clave: al tener vitaminas del grupo B o vitamina C ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Además, cuenta con minerales, como el potasio que ayudan al corazón. También tiene magnesio, que facilita absorción de proteínas.

La hierba que no puede faltarle al mate: ¿cuál es?

Al mate se le pueden sumar distintas hierbas como el tilo, la valeriana, la pasionaria, la melisa, la manzanilla y la lavanda, entre otras. Sin embargo, existe una que no debería faltar: la menta.

La menta pertenece a la familia Lamiaceae, tiene color verde y dispone de un gran aroma. Se destaca por sus propiedades curativas para el aparato respiratorio y el digestivo. Por lo tanto, funciona para combatir gases y cólicos y reducir el estreñimiento.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Por qué nos sentimos agotados después de un día sin hacer nada? Explicación científica

¿Por qué nos sentimos agotados después de un día sin hacer nada? Explicación científica

Lo más popular
Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”
1

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña
2

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición
3

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre
4

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre

Escenas de la vida conyugal
5

Escenas de la vida conyugal

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20
6

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Más Noticias
La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Comentarios