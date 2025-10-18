Cuáles son los seis beneficios de dormir sin ropa, según la ciencia

Dormir desnudo es una práctica que va más allá de simplemente despojarse de la ropa, también implica una serie de beneficios que impactan positivamente en la salud y el bienestar general. Para muchos, es una elección que les permite un descanso más reparador y profundo. Según la ciencia, tiene múltiples beneficios para la salud. ¿Cuáles son?