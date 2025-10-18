Secciones
Cuáles son los seis beneficios de dormir sin ropa, según la ciencia

Descansar correctamente nos ayuda a regular las hormonas y mejorar el bienestar.

Hace 2 Hs

Dormir desnudo es una práctica que va más allá de simplemente despojarse de la ropa, también implica una serie de beneficios que impactan positivamente en la salud y el bienestar general. Para muchos, es una elección que les permite un descanso más reparador y profundo. Según la ciencia, tiene múltiples beneficios para la salud. ¿Cuáles son?

Una encuesta de la compañía inglesa Mattress Advisor y una investigación de la National Sleep Foundation, de Estados Unidos concluye que dormir desnudo puede regular los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés. 

Según los resultados de su estudio, mantener una temperatura corporal adecuada en la cama contribuye a prevenir el aumento de la presión arterial, el colesterol, el exceso de apetito, las interrupciones del sueño y la disminución de la libido. 

También se descubrió que el uso de ropa o mantas pesadas impide la liberación de la hormona del crecimiento, lo que obstaculiza el proceso de reparación nocturna de huesos, músculos y piel. Recopilamos las bondades de deshacerte del pijama:

Cuáles son los beneficios de dormir desnudo, según la ciencia

Regula la temperatura corporal: para conciliar el sueño y dormir profundamente, el cuerpo necesita una temperatura fresca. Dormir sin ropa ayuda a esto, especialmente en climas cálidos o para personas que tienden a sudar durante la noche. Un estudio publicado en la revista Physiology & Behavior reveló que las personas que inculcaban esta práctica descansaban más plácidamente que aquellos con ropa más pesada.

Reduce el estrés: ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Esto se debe a que el contacto con la piel libera oxitocina, que tiene efectos calmante y relajantes. Las parejas que duermen desnudas juntas tienen niveles más bajos de cortisol y se sienten más relajadas que los que lo hacen con ropa, según la revista Frontiers in Psychology.

Fortalece el sistema inmunológico: la oxitocina también tiene efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico. Un estudio publicado en la revista Sleep encontró que las personas que duermen desnudas tienen un sistema inmunológico más fuerte y son menos propensas a enfermarse.

Mejora la salud de la piel: dormir sin ropa permite que la piel respire y se mantenga fresca. Esto puede ayudar a prevenir problemas como la irritación y el acné.

Aumenta la libido: el contacto piel con piel puede aumentar la producción de testosterona y estrógeno, las hormonas sexuales. Esto puede llevar a un aumento del deseo sexual y más intimidad con la pareja.

