Griselda Siciliani le confesó a Pergolini qué famoso actor fue su amor platónico: "Le pedí a Luciano que me lo presente"

Griselda Siciliani fue la entrevistada invitada al programa de Mario Pergolini y sorprendió al contar que, de chica, sentía una gran admiración por un famoso actor de la emblemática tira "Clave de sol". La protagonista de "Envidiosa" reveló que tenía un póster del intérprete al que besaba todos los días, y ahora pe pidió a su pareja, Luciano Castro, que se lo presente porque están trabajando juntos en un nuevo proyecto.
“¿Y te hiciste amiga? ¿O no queremos ni hablar del tema?”, le preguntó Pergolini de inmediato. Sin embargo, Siciliani se adelantó en responderle: “Me pone muy nerviosa verlo a él”. “¿Al día de hoy?”, inquirió el conductor. El temblor apenas simulable, la risa nerviosa de la actriz se desbordó: “Sí. Porque es como si fuera... No sé”. Por un momento, la actriz dejó de ser figura y volvió a ser niña.
¿Qué actor fue el amor platónico de la infancia de Griselda Sicialiani?
Entre risas y la sinceridad que la caracteriza, Siciliani contó que de niña era fanática de Pablo Rago. "¿Eras fan de pedirle autógrafos?“, preguntó el conductor, sin vueltas. La actriz dijo que sí, pero con timidez. ”Perdón, Pablo, porque Pablo siento que me odia", devolvió. "Yo tenía nueve años. Pablo tendría 16. Era un señor para mí”, aseguró.
La actriz, entonces, dijo que como Luciano Castro, su pareja, trabaja con Pablo Rago, le pidió que organizara una comida con él, algo que todavía no ocurrió. “Le dije, ‘por favor, presentámelo’. Y me que dijo que sí, que me lo va a presentar”, sostuvo.
Pergolini le insistió en que es medio raro pedirle a una pareja que le presente otro hombre. La actriz usó una analogía divertida para contrarrestar el argumento del entrevistador. “Es que para mí es como Mickey, como un símbolo de la infancia”, dijo Siciliani y el estudio explotó de risas.