Griselda Siciliani le confesó a Pergolini qué famoso actor fue su amor platónico: "Le pedí a Luciano que me lo presente"

Griselda Siciliani fue la entrevistada invitada al programa de Mario Pergolini y sorprendió al contar que, de chica, sentía una gran admiración por un famoso actor de la emblemática tira "Clave de sol". La protagonista de "Envidiosa" reveló que tenía un póster del intérprete al que besaba todos los días, y ahora pe pidió a su pareja, Luciano Castro, que se lo presente porque están trabajando juntos en un nuevo proyecto.