Marcado por fuertes contrastes emocionales, Nico Vázquez vive un presente profesional brillante gracias a su rol protagónico en "Rocky", obra que agota localidades cada noche. A pesar del respiro profesional, su vida privada volvió a ser noticia en las últimas horas debido a rumores de un romance con Dai Fernández, su compañera de elenco.
Estas versiones de un nuevo vínculo surgieron a poco más de un mes de que se hiciera pública su separación oficial de Gimena Accardi. En Intrusos (América), la periodista Paula Varela aseguró: “En estos días se viene el blanqueo, la confirmación del romance. Nico y Dai Fernández están superenamorados”.
“Él está muy enamorado, toda su gente íntima lo sabe. Ella ya lo habló con personas de su entorno y la información también me llega por quienes trabajan con ellos”, añadió la panelista. Sin embargo, más tarde, fuentes cercanas al actor y productor negaron rotundamente los dichos. “No hay nada que blanquear. Son superamigos y los dos están solos. Gime también está sola y me encantaría que se enamore”, aclararon.
Nico Vázquez aclaró los rumores de romance con Dai Fernández: “Estoy enamorado de ...”
Ante la creciente atención, Nicolás Vázquez eligió hablar públicamente y ponerle paños fríos a la situación. “No quiero hablar de mi vida privada, porque hablé durante mucho tiempo. Treinta años hablando de mi vida privada y siento que en este momento me quiero preservar, me quiero cuidar”, expresó.
“Si hoy no me están viendo en ningún lado será porque no empecé nada con nadie. No soy de esconderme, me gusta vivir la vida y ahora estoy en un momento en que me empecé a sentir bien. No me molestan los comentarios, pero me es difícil encontrarme en este lugar”, aclaró en diálogo con Puro Show
“Cuando lo tenga que confirmar lo voy a hacer con mucha alegría. Estoy enamorado de la vida y de mí. Tengo ganas de ser feliz. Le debo mucho al trabajo y al público”, cerró.