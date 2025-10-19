Horóscopo 2025: lo que cambiará para cada signo en la segunda mitad de octubre

Escorpio (24/10 al 23/11)

En el amor, la consigna será compartir lo bueno de la vida. Su madurez le permitirá poner orden en el hogar y disfrutar de la protección y estabilidad que tanto valora.

En lo profesional, su progreso se basará no solo en el talento, sino también en la cooperación con su entorno. No se desanime ante los desafíos. La clave de la semana: si está convencido de algo, defienda sus ideas con pasión.