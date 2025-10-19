IA: qué es la creación de código por vibración (vibe coding)

Hay momentos en los que una idea pasa de chiste interno a brújula de toda una industria. El 2 de febrero de 2025, Andrej Karpathy describió uno de esos momentos: “Hay un nuevo tipo de programación que llamo ‘vibe coding’, donde te entregas por completo a las vibras, abrazas lo exponencial y olvidas que el código siquiera existe.” La frase (publicada en X) dio nombre a una práctica que llevaba meses gestándose: conversar con una IA para que haga el trabajo sucio, mientras la mente humana se concentra en el qué del producto y no en el cómo de la sintaxis. x.com/karpathy/status/1886192184808149383. (X (formerly Twitter))