Horóscopo: qué necesita soltar y purificar cada signo antes de fin de año

Es el momento de identificar esas cargas que arrastramos, esos patrones que nos limitan y esas emociones que nos impiden avanzar con ligereza. ¿Qué aspectos específicos necesita soltar, limpiar y purificar cada signo zodiacal?. Desde viejas rencillas hasta miedos arraigados, pasando por hábitos poco saludables y expectativas irrealistas. Descubrí qué te corresponde dejar ir para recibir agosto con una energía renovada y un espíritu más puro.