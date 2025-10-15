Anses pagará $300.000 a desempleados: cómo cobrarlo y qué requisitos se necesitan

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en octubre de 2025 otorgará un pago especial de $300.000 destinado a personas que hayan perdido su empleo. Este beneficio busca brindar apoyo económico a quienes atraviesan una situación laboral difícil y necesitan una ayuda temporal para afrontar sus gastos. La medida forma parte de un plan de acompañamiento impulsado por el organismo.
El monto será acreditado a los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos y se entregará antes de las elecciones. A diferencia de otras prestaciones, este programa no se ajusta por la Ley de Movilidad, sino que su valor se calcula en función del salario mínimo vigente. De esta manera, el importe puede variar en futuras ediciones según las actualizaciones del ingreso base.
De qué se trata la prestación por desempleo de ANSES
La Prestación por Desempleo es un apoyo económico que el Estado, a través de ANSES, ofrece a los trabajadores que perdieron su empleo formal. Este beneficio está destinado a quienes estaban empleados en relación de dependencia, así como a quienes trabajaban en el sector de la construcción.
El cobro de la prestación se coordina entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, que se encarga de supervisar y gestionar los pagos. De esta manera, se busca garantizar que los trabajadores en situación de desempleo reciban asistencia económica de manera rápida y efectiva.
Cuáles son los requisitos y quiénes pueden acceder a la prestación por desempleo de ANSES
El trámite de la Prestación por Desempleo se puede realizar de manera presencial en las oficinas de ANSES con turno previo o de forma online a través de la página web oficial. Para completarlo, es necesario presentar el DNI y la documentación que acredite el cese laboral, como telegramas de despido, sentencias de quiebra o certificados médicos, según corresponda.
El monto mensual de la prestación equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses de trabajo, aunque existen topes establecidos por el SMVM; para octubre de 2025, el Gobierno confirmó un aproximado de $300.000. La cantidad de pagos depende de los aportes realizados por cada trabajador, con un máximo de 12 meses consecutivos.
Cuándo se cobra la prestación por desempleo en octubre 2025
Plan 1 (beneficiarios activos):
-DNI terminados en 0 y 1: viernes 17 de octubre
-DNI terminados en 2 y 3: lunes 20 de octubre
-DNI terminados en 4 y 5: martes 21 de octubre
-DNI terminados en 6 y 7: miércoles 22 de octubre
-DNI terminados en 8 y 9: jueves 23 de octubre
Plan 2 (nuevos beneficiarios):
-Todas las terminaciones de DNI: del 1 al 10 de octubre