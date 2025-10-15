Secciones
SociedadActualidad

Anses pagará $300.000 a desempleados: cómo cobrarlo y qué requisitos se necesitan

Este beneficio busca brindar apoyo económico a quienes atraviesan una situación laboral difícil.

Anses pagará $300.000 a desempleados: cómo cobrarlo y qué requisitos se necesitan
Hace 2 Hs

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en octubre de 2025 otorgará un pago especial de $300.000 destinado a personas que hayan perdido su empleo. Este beneficio busca brindar apoyo económico a quienes atraviesan una situación laboral difícil y necesitan una ayuda temporal para afrontar sus gastos. La medida forma parte de un plan de acompañamiento impulsado por el organismo.

Con un posteo en las redes sociales, Sebastián Salazar se despidió de la gerencia regional de Anses

Con un posteo en las redes sociales, Sebastián Salazar se despidió de la gerencia regional de Anses

El monto será acreditado a los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos y se entregará antes de las elecciones. A diferencia de otras prestaciones, este programa no se ajusta por la Ley de Movilidad, sino que su valor se calcula en función del salario mínimo vigente. De esta manera, el importe puede variar en futuras ediciones según las actualizaciones del ingreso base.

De qué se trata la prestación por desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo es un apoyo económico que el Estado, a través de ANSES, ofrece a los trabajadores que perdieron su empleo formal. Este beneficio está destinado a quienes estaban empleados en relación de dependencia, así como a quienes trabajaban en el sector de la construcción.

El cobro de la prestación se coordina entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, que se encarga de supervisar y gestionar los pagos. De esta manera, se busca garantizar que los trabajadores en situación de desempleo reciban asistencia económica de manera rápida y efectiva.

Cuáles son los requisitos y quiénes pueden acceder a la prestación por desempleo de ANSES

El trámite de la Prestación por Desempleo se puede realizar de manera presencial en las oficinas de ANSES con turno previo o de forma online a través de la página web oficial. Para completarlo, es necesario presentar el DNI y la documentación que acredite el cese laboral, como telegramas de despido, sentencias de quiebra o certificados médicos, según corresponda.

El monto mensual de la prestación equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses de trabajo, aunque existen topes establecidos por el SMVM; para octubre de 2025, el Gobierno confirmó un aproximado de $300.000. La cantidad de pagos depende de los aportes realizados por cada trabajador, con un máximo de 12 meses consecutivos.

Cuándo se cobra la prestación por desempleo en octubre 2025

Plan 1 (beneficiarios activos):

-DNI terminados en 0 y 1: viernes 17 de octubre

-DNI terminados en 2 y 3: lunes 20 de octubre

-DNI terminados en 4 y 5: martes 21 de octubre

-DNI terminados en 6 y 7: miércoles 22 de octubre

-DNI terminados en 8 y 9: jueves 23 de octubre

Plan 2 (nuevos beneficiarios):

-Todas las terminaciones de DNI: del 1 al 10 de octubre

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
1

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
2

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
3

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
4

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
5

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
6

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Más Noticias
Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pidieron apoyo de Nación para investigar la muerte del exjefe de Investigaciones: las claves del caso

Pidieron apoyo de Nación para investigar la muerte del exjefe de Investigaciones: las claves del caso

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Comentarios