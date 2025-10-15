Anses pagará $300.000 a desempleados: cómo cobrarlo y qué requisitos se necesitan

El monto será acreditado a los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos y se entregará antes de las elecciones. A diferencia de otras prestaciones, este programa no se ajusta por la Ley de Movilidad, sino que su valor se calcula en función del salario mínimo vigente. De esta manera, el importe puede variar en futuras ediciones según las actualizaciones del ingreso base.