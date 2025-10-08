Anses pagará un extra de $500.000 antes de las elecciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el pago de un extra de $500.000 que se acreditará por única vez en octubre de 2025. El beneficio estará destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas sociales que liquida el organismo.
¿Quiénes cobran el bono de $500.000 de ANSES?
El pago extraordinario alcanzará a:
Titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH)
Beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo (AUE)
Familias que perciban la Tarjeta Alimentar
Hogares que tengan presentada la Libreta AUH al día
El monto total surge de la suma de la asignación más los complementos y refuerzos que el organismo liquida según la cantidad de hijos.
Monto de las asignaciones en octubre 2025
AUH / AUE (80%): $93.631
AUH con Discapacidad (80%): $304.882
Asignación Familiar por Hijo: $58.525
Asignación Familiar con Discapacidad: $190.557
Asignación por Cónyuge: $14.197
El 20% restante se libera una vez que se presenta la Libreta AUH con los controles de salud y educación.
Montos adicionales que se suman en octubre
Plan 1000 Días (Leche): $44.142
Nacimiento: $68.218
Ayuda Escolar Anual: $84.830
Tarjeta Alimentar:
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 hijos: $108.062
De esta forma, una familia con cuatro hijos podrá alcanzar los $500.000 en octubre, sumando los distintos beneficios.
Fechas de cobro del bono de $500.000
El pago se realizará junto con el calendario habitual de ANSES, con una sola interrupción por feriados nacionales.
Asignación Universal por Hijo ( AUH) y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre
DNI terminados en 1 y 2: jueves 9 de octubre
DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre
DNI terminados en 4: martes 14 de octubre
DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre
DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre
DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre
DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre
DNI terminados en 9: martes 21 de octubre
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: jueves 9 de octubre
DNI terminados en 1: lunes 13 de octubre
DNI terminados en 2: martes 14 de octubre
DNI terminados en 3: miércoles 15 de octubre
DNI terminados en 4: jueves 16 de octubre
DNI terminados en 5: viernes 17 de octubre
DNI terminados en 6: lunes 20 de octubre
DNI terminados en 7: martes 21 de octubre
DNI terminados en 8: miércoles 22 de octubre
DNI terminados en 9: jueves 23 de octubre