Anses pagará un extra de $500.000 antes de las elecciones

El Gobierno nacional definió un pago extraordinario de $500.000 que se acreditará por única vez en octubre de 2025.

Hace 1 Hs

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el pago de un extra de $500.000 que se acreditará por única vez en octubre de 2025. El beneficio estará destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas sociales que liquida el organismo.

¿Quiénes cobran el bono de $500.000 de ANSES?

El pago extraordinario alcanzará a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH)

Beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Familias que perciban la Tarjeta Alimentar

Hogares que tengan presentada la Libreta AUH al día

El monto total surge de la suma de la asignación más los complementos y refuerzos que el organismo liquida según la cantidad de hijos.

Monto de las asignaciones en octubre 2025

AUH / AUE (80%): $93.631

AUH con Discapacidad (80%): $304.882

Asignación Familiar por Hijo: $58.525

Asignación Familiar con Discapacidad: $190.557

Asignación por Cónyuge: $14.197

El 20% restante se libera una vez que se presenta la Libreta AUH con los controles de salud y educación.

ANSES confirmó un importante beneficio económico para octubre, ¿de qué se trata?ANSES confirmó un importante beneficio económico para octubre, ¿de qué se trata?

Montos adicionales que se suman en octubre

Plan 1000 Días (Leche): $44.142

Nacimiento: $68.218

Ayuda Escolar Anual: $84.830

Tarjeta Alimentar:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 hijos: $108.062

De esta forma, una familia con cuatro hijos podrá alcanzar los $500.000 en octubre, sumando los distintos beneficios.

Fechas de cobro del bono de $500.000

El pago se realizará junto con el calendario habitual de ANSES, con una sola interrupción por feriados nacionales.

Asignación Universal por Hijo ( AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 1: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 2: martes 14 de octubre

DNI terminados en 3: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 4: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 5: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 6: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 7: martes 21 de octubre

DNI terminados en 8: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 9: jueves 23 de octubre

