Un pueblito donde el cosmos puede verse completo: así es Hanle, el lugar más oscuro del planeta

Este pueblo de la India es la puerta de entrada al cosmos, donde la Tierra y la Vía Láctea parecen entrar en contacto.

Hace 2 Hs

Un viaje al espacio quizás no requiera subirse al último Starship de la NASA, sino más bien adquirir unos pasajes hasta Hanle, un pueblo donde la Tierra y el cosmos se encuentran en íntima comunión. Esta locación de Asia es ideal para turistear entre los astros y disfrutar cómo el infinito se abre frente a los ojos.

Encaramado a 5290 m sobre el nivel del mar, en el árido paisaje lunar de la región de Ladakh, en el norte de la India, es posible encontrarse con uno de los lugares más oscuros del planeta, de hecho el que ocupa el primer puesto en la escala de cielo oscuro de Bortle, con 270 noches despejadas al año. Aquí no hace falta alumbrado público ni reflectores en las rutas, ya que la costumbre es apagar las luces al atardecer para revelar el deslumbrante espectáculo nocturno de las estrellas.

El lugar predilecto de la astronomía

Hanle se caracteriza por sus cielos de un profundo color negro azabache, donde queda mínimo punto del cosmos resalta en aquel contraste extremadamente oscuro. Los viajeros amantes de la astronomía se acercan a la meseta de Changthang, corazón de la experiencia estelar. En este lugar, desde 2022, se encuentra la Reserva de Cielo Oscuro de Hanle (HDSR), un espacio fascinante para ver el cielo de una manera única.

La primera Reserva de Cielo Oscuro certificada de la India abarca unos 1074 km2, seis aldeas, un monasterio y 10 telescopios estacionarios. Las expediciones astronómicas guiadas por lugareños se desarrollan en azoteas, patios y bajo el Observatorio Astronómico Indio, con su cúpula , que alberga uno de los telescopios ópticos más altos del mundo.

Otro evento estelar es la Fiesta de las Estrellas anual de Hanle, que se celebra cada septiembre al final de la breve ventana de cuatro meses en la que el pueblo es accesible a los forasteros antes de que llegue el duro invierno. Según indicaron desde BBC News, el festival nocturno atrae a serios observadores de estrellas y astrofotógrafos de toda la India, que vienen armados con telescopios y cámaras especializadas para observaciones del cielo profundo.

Cuidados al llegar a la puerta del cosmos

Pero al llegar a estos lugares que parecen la entrada a la Vía Láctea, también se debe ser cuidadoso. En tu viaje a Hanle, no olvides tener algunas precauciones. Siempre respetá tu entorno y las normas locales de conservación del cielo oscuro dondequiera que vayas. Esto incluye poner tu teléfono en modo luz roja o en la configuración de iluminación más baja y mantener las luces del vehículo apagadas una vez estacionado.

Al fotografiar, usá un objetivo gran angular y un trípode resistente para capturar las estrellas con una nitidez impecable. Y descargá una aplicación de observación de estrellas como SkyView o Stellarium y observá cómo el cielo se ilumina con constelaciones, planetas y estrellas directamente en tu dispositivo como guía.

