Un pueblito donde el cosmos puede verse completo: así es Hanle, el lugar más oscuro del planeta

Encaramado a 5290 m sobre el nivel del mar, en el árido paisaje lunar de la región de Ladakh, en el norte de la India, es posible encontrarse con uno de los lugares más oscuros del planeta, de hecho el que ocupa el primer puesto en la escala de cielo oscuro de Bortle, con 270 noches despejadas al año. Aquí no hace falta alumbrado público ni reflectores en las rutas, ya que la costumbre es apagar las luces al atardecer para revelar el deslumbrante espectáculo nocturno de las estrellas.