Dos cometas pasarán cerca de la Tierra: ¿cómo verlos desde Argentina?

Los próximos días serán muy especiales en el calendario astronómico.

Hace 2 Hs

Pocos espectáculos celestiales son tan fascinantes como el de ver cruzar un cometa frente a los propios ojos. Es mejor ir anticipando los preparativos, porque este lunes y martes serán ocasiones memorables que seguro querrás disfrutar con un plan especial cuando dos cuerpos celestes atraviesen el cielo nocturno.

El cielo vivirá dos jornadas históricas, entre el 20 y el 21 de octubre, por lo que será una gran ocasión para hacer una pausa y mirar hacia arriba. Por estos días, dos cuerpos celestes pasarán a toda velocidad por el punto de su órbita más cercano al planeta Tierra. Si las condiciones acompañan, algunos podrán verse al ojo desnudo desde la Argentina.

El cometa Swan

El primero en el itinerario de los espectáculos celestiales es el cometa Swan, descubierto el 10 de septiembre de 2025 con el instrumento llamado Solar Wind Anisotropies (SWAN) a bordo de la nave espacial Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) de la NASA.  

Este resto primigenio del Sistema Solar pasará cerca de nuestro planeta por estos días. De acuerdo con los cálculos de los astrónomos, en el período comprendido entre el 1 de enero del 2000 y el 31 de diciembre de 2099, el máximo acercamiento del cometa Swan a la Tierra será el lunes 20 de octubre.

Lo más fascinante de esta ocasión es que en Argentina, y sobre todo, desde la región noroeste, podrá verse, especialmente después del atardecer. Sin embargo, como la mayoría de los fenómenos, depende de diferentes factores, teniendo en cuenta que su distancia de la Tierra será de 38 millones de kilómetros, según indicaron desde Clarín.  Para apreciar el cometa Swan, se debe estar ubicado en un lugar muy oscuro, si no, se necesitará recurrir al uso de binoculares o pequeños telescopios.

El cometa Lemmon

Pero el cronograma no se termina allí, ya que en otras regiones del mundo, surgirá el cometa Lemmon desde la infinidad del firmamento. Catalogado como C/2025 A6, Lemmon fue descubierto con un telescopio del Observatorio Mount Lemmon, operado por el Observatorio Steward de la Universidad de Arizona, Estados Unidos.

Comprendiendo el mismo período que para el cometa Swan, entre el 1 de enero del 2000 y el 31 de diciembre de 2099, su máximo acercamiento a la Tierra será el martes 21 de octubre.

Aunque los especialistas confirmaron que será brillante, no se podrá ver desde Argentina por la posición en la que estará el cielo. En cambio, el hemisferio norte podrá apreciar al cometa Lemmon.

