Dos cometas pasarán cerca de la Tierra: ¿cómo verlos desde Argentina?

Lo más fascinante de esta ocasión es que en Argentina, y sobre todo, desde la región noroeste, podrá verse, especialmente después del atardecer. Sin embargo, como la mayoría de los fenómenos, depende de diferentes factores, teniendo en cuenta que su distancia de la Tierra será de 38 millones de kilómetros, según indicaron desde Clarín. Para apreciar el cometa Swan, se debe estar ubicado en un lugar muy oscuro, si no, se necesitará recurrir al uso de binoculares o pequeños telescopios.