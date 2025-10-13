Secciones
La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

La LLA no logró que se reimpriman los votos con su nuevo candidato.

Hace 1 Hs

La posibilidad de reimprimir todas las boletas electorales en la provincia de Buenos Aires fue descartada por el fiscal federal Ramiro González, que avaló el rechazo de la Junta Electoral Nacional y resaltó que la cuestión quedará definida por la Cámara Nacional Electoral. La propuesta de La Libertad Avanza buscaba modificar las boletas debido a que en ellas aún figura la imagen de José Luis Espert.

El análisis del fiscal González. que tiene competencia electoral, se apoyó en los informes técnicos del Correo Argentino y de la Dirección Nacional Electoral. González concluyó que “no existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la elección”.

En la jornada de ayer, Santilli publicó su primer spot de campaña en el que participa junto al presidente Javier Milei. El video lo posteó en la red social X la cuenta de la Alianza La Libertad Avanza de Buenos Aires. Dura menos de un minuto. “En un año y medio el presidente Javier Milei le puso fin al desastre inflacionario del kirchnerismo. Ahora es el momento de terminar lo que empezamos y hacer las reformas que nos hacen falta para que el país crezca como nunca antes”, introduce el actual diputado del bloque PRO. “Necesitamos las reformas para que el país cambie para siempre. La libertad avanza o Argentina retrocede”, cierra el spot Santilli

Temas Diego SantilliJavier MileiLa Libertad Avanza
