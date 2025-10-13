La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

En la jornada de ayer, Santilli publicó su primer spot de campaña en el que participa junto al presidente Javier Milei. El video lo posteó en la red social X la cuenta de la Alianza La Libertad Avanza de Buenos Aires. Dura menos de un minuto. “En un año y medio el presidente Javier Milei le puso fin al desastre inflacionario del kirchnerismo. Ahora es el momento de terminar lo que empezamos y hacer las reformas que nos hacen falta para que el país crezca como nunca antes”, introduce el actual diputado del bloque PRO. “Necesitamos las reformas para que el país cambie para siempre. La libertad avanza o Argentina retrocede”, cierra el spot Santilli