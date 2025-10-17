Guns N Roses vuelve a Argentina: el escándalo del 92, los "forajidos" de Menem y la tragedia que marcó su debut en River

Los fanáticos argentinos se preparan para una cita inolvidable: la legendaria banda de rock Guns N’Roses regresa al país tras tres años y tocará este 17 y 18 de octubre en la cancha de Huracán. El espectáculo promete ser épico, con una puesta en escena imponente que incluirá sorpresas exclusivas para el público de esta etapa de la gira.
En el marco de su tour mundial "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things", Axl Rose, Slash, Duff McKagan y compañía ofrecerán un viaje al pasado a través de sus clásicos que definieron a generaciones. Las entradas para ambas fechas están disponibles de manera oficial únicamente a través de allaccess.com.ar. Los valores van desde los $95.000 hasta los $240.000. En todos los casos se debe tener en cuenta que los tickets tiene una recarga por el servicio de la web.
Guns N' Roses en Argentina 1992: El show del escándalo, los rumores falsos y la tragedia que conmocionó al país
Diciembre de 1992. La llegada de la banda de rock más grande del mundo, Guns N’ Roses, para dar dos shows agotados en el estadio de River Plate, se convirtió en mucho más que un evento musical; fue un huracán mediático y social. El tour Use Your Illusion World Tour aterrizaba en Argentina en medio de una histeria sin precedentes, alimentada por una prensa sensacionalista y el cruce directo con las autoridades políticas.
La guerra de los rumores: ¿Axl Quemó la Bandera antes de su show en el 92?
La controversia se gestó días antes de que Axl Rose, Slash y compañía pisaran suelo argentino. Una intensa campaña de rumores falsos dominó los titulares: el mito más explosivo fue la versión (totalmente desmentida) de que el líder de la banda había quemado la bandera argentina en un concierto previo en París.
Otro rumor infundado sostenía que el frontman limpiaría sus botas con excremento al abandonar el país. Estos libelos despertaron la furia de grupos nacionalistas, elevando la tensión a niveles de seguridad nacional.
La intervención del presidente Menem: "Son unos Forajidos"
El escándalo escaló hasta la cima del poder. El entonces presidente Carlos Saúl Menem intervino públicamente, calificando a los músicos de rock como "forajidos" y sugiriendo que, de no ser por la crítica internacional, "lo lógico hubiera sido prohibirlos".
Adicionalmente, la policía cumplió una orden de allanamiento en el Hotel Hyatt, donde se alojaba la banda, buscando drogas, lo que añadió más leña al fuego de la polémica.
Guns N' Roses y el desafío de tocar en River Plate en medio del escándalo
Axl Rose intentó aplacar los ánimos. La primera noche, subió al escenario luciendo la camiseta de la Selección Argentina, un gesto claro para desautorizar los rumores. Sin embargo, el show no estuvo exento de incidentes:
Tras recibir proyectiles arrojados desde el público (incluyendo un perchero de loza), Axl Rose detuvo la música y, a través de un traductor, amenazó con irse: "Si ven a alguien tirando algo, péguenle la puta mierda".
Antes del plato fuerte, el caos se cobró una víctima musical: Juanse (cantante de Los Ratones Paranoicos) sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné al saltar en el escenario como telonero.
El capítulo más Oscuro: la tragedia familiar
El momento más doloroso de la visita ocurrió fuera del estadio, pero fue directamente asociado por los medios al fanatismo desatado. Una joven fanática de 17 años, Cynthia Tallarico, se suicidó tras una discusión con su padre, quien le había prohibido asistir al concierto. El hombre, devastado, se quitó la vida con la misma arma.
La cobertura del trágico suceso, con titulares como "Guns N' Roses causa tragedia familiar", sirvió como el epílogo oscuro de la visita más caótica que el rock haya visto en Argentina.