Guns N Roses vuelve a Argentina: el escándalo del 92, los "forajidos" de Menem y la tragedia que marcó su debut en River

En el marco de su tour mundial "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things", Axl Rose, Slash, Duff McKagan y compañía ofrecerán un viaje al pasado a través de sus clásicos que definieron a generaciones. Las entradas para ambas fechas están disponibles de manera oficial únicamente a través de allaccess.com.ar. Los valores van desde los $95.000 hasta los $240.000. En todos los casos se debe tener en cuenta que los tickets tiene una recarga por el servicio de la web.