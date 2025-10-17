Secciones
Natalie Pérez contó quién es su misterioso novio y dejó mudo a Mario Pergolini: "Estoy sorprendido"

La actriz reveló la incógnita sobre su relación, y el conductor no ocultó la impresión que le generó la revelación. “Me acabo de dar cuenta”, admitió.

Natalie Pérez protagonizó un divertido ida y vuelta con Mario Pergolini en su programa Otro día perdido. El momento álgido llegó cuando la artista, muy enamorada, habló de su pareja y descolocó por completo al conductor con la identidad dl afortunado. "Acabo de caer", reconoció Pergolini al darse cuenta de quién era el novio de Pérez. 

Previamente, Mario le había preguntado a la cantante sobre sus actividades de ocio: “¿Qué haces con tu tiempo de ocio?”, a lo que Natalie respondió: “Comunicaciones, veo películas como helado, paseo, juego con mis amigas, invito a mis amigas, cocino. Y con La Sombra (el apodo que Mario le había puesto en broma a su pareja por una foto) también juego”.

“Te veo como media enamorada”, acotó el conductor. “Mi suegra me vistió hoy. Me prestó este vestido, esta cartera. Mi suegra es La Flaca Escopeta”, le confió a Mario. “Mirá, salís con el hijo de Linda Peretz”, dedujo enseguida Laila Roth. “Ah, pará, pero yo me estoy enterando ahora de eso. No, estoy sorprendido, me acabo de caer quién es el novio entonces”, admitió Pergolini, anonadado.

¿Quién es el misterioso novio de Natalie Pérez?

En agosto se supo que Natalie Pérez volvió a encontrar el amor, y que esta vez era junto a Tomás Rottemberg, hijo del empresario teatral Carlos Rottemberg y la famosa actriz Linda Peretz. Aunque ninguno de los dos había confirmado la información, el rumor cfue confirmado por el periodista Gustavo Méndez

“La exprotagonista de la obra Las cosas maravillosas y el productor del espectáculo empezaron a frecuentarse más allá del vínculo laboral, tienen mucha compatibilidad en gustos e intereses artísticos, y así se fueron enganchando”, revleló.

Por su parte, Adrián Pallares relató que se puso en contacto con el joven, quien junto a su padre administra la principal compañía de teatros de Argentina. “Hablé con él porque lo conozco desde chico y cuando le pregunté por Natalie Pérez, me dijo que salieron un par de veces”, contó. “Y me dijo: 'No te lo voy a negar, tenemos algunos amigos en común‘”, completó.

