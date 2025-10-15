La íntima confesión de Fede Bal que incomodó a Pergolini: "Mi mamá es mi noviencita"

Mientras reflexionaba sobre su presente, Fede Bal lanzó una frase que incomodó a Pergolini: “mi mamá es mi noviecita. Es mía y de nadie más. Es la mejor mujer del mundo, esa mujer. Déjame amarla y decirle que es mi noviecita”. El conductor no se quedó callado y le advirtió: “No, bueno, no, eso es mucho, mucho, mucho. No, no, es raro, Fede, el título. Y sabes que esto va a salir mañana en los portales”. Pero Fede no se echó atrás: “¿Está mal lo que dije? ¡Es mía! La amo. Es la mejor mujer del mundo. Déjame decirle así”.